Nubank: você já pode solicitar o cartão sem anuidade; veja como fazer

O roxinho, famoso cartão de crédito do Nubank, é desejado por muitos brasileiros. Isso porque, a ferramenta é cheia de vantagens, como não ter anuidade, por exemplo.

Todavia, para ter acesso a ela é preciso se enquadrar em alguns requisitos. Veja a seguir quais são os critérios e como solicitar o cartão de crédito da fintech.

Como a ferramenta funciona?

Lançado em 2014, o cartão de crédito da fintech tem ajudado milhões de consumidores. Em suma, não há taxas para o uso do cartão, sendo as únicas exceções para o uso do Nubank Rewards, que é o programa de pontos e recompensas do Nubank e para fatura em atraso.

Confira as condições da ferramenta a seguir:

Juros de crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês;

Juros de parcelamento de fatura: 0,99% a 13,75% ao mês;

Juros por atraso: 1,99% a 15% ao mês + mora de 1% ao mês;

Multa por atraso: 2% sobre o valor que não foi pago;

Empréstimo pessoal: a partir de 0,95% ao mês;

Juros no saque com cartão de crédito: 9,75% ao mês.

No que se refere as vantagens do cartão, podemos citar:

Parcelamento de compras à vista no crédito;

Antecipação de compras parceladas com direito a desconto no valor final;

Atendimento 24 horas por dia via aplicativo para Android e iOS;

Aumento de limite também pelo app;

Criação de cartão virtual;

Recarga de celular;

Pagamento contactless;

Entre outros benefícios.

Como pedir o cartão de crédito Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito Nubank, o interessado deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS.

Conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir:

Solicitação pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.

Como desbloquear cartão de crédito Nubank?

Após a chegada do cartão físico em seu domicílio, acesse o aplicativo do Nubank e siga os passos abaixo:

Faça login com seus dados cadastrados; Na tela inicial, na aba que indica o status do cartão, toque em “Recebi o cartão”; Com a ferramenta em mão, insira os quatro últimos dígitos no verso do cartão no campo solicitado pelo aplicativo; Pronto, agora é só aguardar que o desbloqueio seja feito.