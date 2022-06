Nube oferece mais de 9 mil vagas em todo o Brasil

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? A sua chance pode estar aqui, já que o Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) oferece mais de 9 mil vagas de estágio em todo o Brasil esta semana. Há chances para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, matriculados em cursos no período matutino e noturno, com interesse em trabalhar nos maiores players do mercado!

Grande parte das posições são para alunos dos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Atuariais, Contabilidade, Economia, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Rádio e TV e muitos outros. A boa notícia é que, por serem vagas de estágio, experiência anterior não é um pré-requisito, ampliando o acesso ao primeiro emprego.

Há, ainda, vagas para alunos do curso técnico, que devem prestar horas de estágio obrigatório, e estudantes do ensino médio regular.

É importante notar, contudo, que as posições são rotativas, o que significa que elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento. Além disso, segundo o Nube, as bolsas auxílio variam entre R$ 1.000,00 e R$ 2.300,00, mas os benefícios podem divergir de acordo com o empregador.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a qualquer uma das vagas deverão acessar o site do Nube, onde também está disponível a lista completa de posições disponíveis. Os serviços para o estudante são gratuitos e outras informações podem ser obtidas diretamente no número (11) 3514-9300.

O Nube é uma das maiores corporações privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho. A empresa começou atuando como agente de integração entre estudantes, empresas e instituições de ensino, mas depois de um tempo passou a oferecer vagas para aprendizagem, por meio de organizações parceiras.