O que é o aviso de privacidade WiFi no iPhone e maneiras de corrigi-lo (2022)

Meu iPhone tinha Aviso de privacidade Wi-Fi na tela. Muitos usuários médios do iPhone entrariam em pânico com o problema. Afinal, fazemos pagamentos, socializamos e conversamos com clientes ou colegas em nossos smartphones. Expliquei o aviso de privacidade no dispositivo iOS e como você resolve o problema.

Por que tenho um aviso de privacidade no meu WiFi?

A Apple vendeu os produtos para usuários excêntricos à privacidade. Você pode ter assistido a comerciais em que a empresa se gabava do software e dos recursos iOS/macOS focados na privacidade. A empresa adicionou recursos avançados para proteger a privacidade do usuário.

O Aviso de Privacidade aparece nas configurações de Wi-Fi quando o roteador sem fio revela o endereço Mac do dispositivo. O software iOS criptografa o tráfego DNS. O roteador sem fio não está mascarando o endereço físico do Mac do iPhone e os rastreadores do site podem rastreá-lo. O software iOS tomou a iniciativa de informar os usuários sobre isso.

Claro, é motivo de preocupação para empresários e representantes conectados aos hotspots Wi-Fi públicos.

O que significa Aviso de Privacidade no WiFi?

uma. Não é uma boa ideia compartilhar informações confidenciais por meio de conexões não seguras.

b. Evite fazer pagamentos de uma rede não segura.

c. Não compartilhe localização ou faça upload de conteúdo em perfis de mídia social.

Os rastreadores da Web e os administradores de rede Wi-Fi seguem sua pegada na Internet. Você não deve correr riscos quando se trata de hotspots sem fio públicos.

Como corrigir aviso de privacidade WiFi iPhone 2022

Imploramos aos leitores que tomem medidas imediatas sobre o rede wi-fi publica. Você pode pedir à gerência que resolva o problema e garanta a segurança dos usuários. Enquanto isso, habilitei a opção de rede privada desde que meu iPhone se conectou à rede doméstica. Não estou preocupado com a espionagem ou vazamento de DNS, pois ninguém tem acesso ao roteador físico.

1. Abra o “Definições” na tela inicial.

2. Escolha o “Wi-fi” opções.

3. Deixe o iPhone se conectar ao roteador WiFi doméstico.

Toque no botão (i) ao lado da rede conectada.

4. Deslize para baixo.

Toque no botão “Endereço Wi-Fi privado” opção.

5. Um pop-up de notificação aparece na tela.

Toque no botão “Continuar” botão.

6. Verifique novamente o “Endereço Wi-Fi Privado” ativação.

7. Reinicie o iPhone.

Lembre-se, você deve ativar a opção apenas quando o iPhone estiver conectado à casa

Roteador Wi-Fi. Não recomendo que os usuários permitam que o iPhone ignore a conexão do café ou restaurante.

Reinicie o iPhone ou iPad – Aviso de privacidade WiFi iPhone



Não me lembro de reiniciar o iPhone há muito tempo. A Apple otimizou o software iOS e usou peças premium para desempenho máximo. No entanto, os produtos eletrônicos têm um limite e não devemos levá-los ao limite. Dê uma reinicialização ao seu precioso telefone. Deixe o sistema operacional iOS despejar os arquivos temporários e iniciar os drivers novamente. Siga o tutorial se o botão Sleep/Wake ou Side não estiver funcionando.

1. Toque no botão “Definições” aplicativo.

2. Escolha “Em geral” do aplicativo.

3. Deslize para baixo.

4. Toque no botão “Desligar” botão.

5. Deslize o controle deslizante de energia para o lado direito.

Deixe o iPhone dormir por alguns minutos e eu daria um descanso mínimo de cinco minutos.

6. Pegue o cabo de iluminação.

7. Carregue o iPhone usando o cabo USB-C ou Lightning.

Seu iPhone vai acordar e pousar na tela de bloqueio sem o botão Sleep/Wake ou Side. Use um cabo Apple Certified ou genuíno da Apple para carregar o dispositivo.

Reinicie o roteador Wi-Fi

Devemos nos sentir mal pelo roteador em nossas casas. Infelizmente, as redes Wi-Fi residenciais não dormem o suficiente e continuam atendendo os dispositivos conectados por meses. Desligue o hardware físico por cinco minutos. Pode haver uma desordem de software no roteador, e você pode se livrar dela reiniciando o sistema.

uma. Desligue o roteador.

b. Retire o cabo de alimentação da tomada.

c. Deixe o roteador dormir por no mínimo cinco minutos.

Deixe o hardware liberar o calor do gabinete. Você pode reiniciar o roteador usando o software do sistema.

1. Encontre as credenciais de login na parte traseira do roteador.

2. Digite o endereço IP de login no navegador. Insira as credenciais de login no campo vazio e clique no botão “Conecte-se” botão.

3. A interface do usuário e o nome das opções podem diferir em seu modelo.

4. Clique no botão “Assistente de configuração” no menu lateral.

5. Clique no botão “Salvar e Reinicializar”.

O roteador sem fio é reinicializado em alguns segundos. Não feche a janela nem force o cancelamento da sequência. A internet se desconecta em todos os dispositivos conectados. O roteador sem fio restaura a conexão com a Internet em alguns minutos.

Atualizar firmware do roteador Wi-Fi

Muitos roteadores sem fio modernos têm opções avançadas para criptografar o tráfego DNS. No entanto, o firmware pode ter falhas como bugs e falhas. Os fabricantes têm uma equipe dedicada de desenvolvimento de software trabalhando nos bastidores. Eles coletam informações e feedback dos fóruns e reclamações diretas. Mostrarei como atualizar o firmware do roteador Wi-Fi.

1. Abra um navegador de classe desktop.

2. Digite o modelo do roteador Wi-Fi e o nome da marca no mecanismo de pesquisa.

Exemplo: Download do firmware Zyxel NWA50AX

3. Escolha a página oficial da web nos resultados.

4. Confirme o número do modelo e clique no botão “Download” ícone.

O tamanho do arquivo de firmware é de cerca de 25 MB – 50 MB.

5. Encontre as credenciais de login na parte traseira do roteador.

6. Digite o endereço IP de login no navegador. Insira as credenciais de login no campo vazio e clique no botão “Conecte-se” botão.

7. Clique no botão “Gestão” opção no menu do lado esquerdo.

8. Escolha “Atualizar Firmware” no menu suspenso.

9. Clique no botão “Squeaky toy” botão.

10. Selecione o firmware baixado.

11. Clique no botão “Melhoria” botão.

Deixe o roteador sem fio atualizar o firmware do sistema. A máquina tem menos poder de processamento, portanto, aguarde alguns minutos para concluir a tarefa. Os fabricantes não lançam atualizações de firmware para modelos mais antigos, então não fique chateado com isso.

Reconfigurar a rede Wi-Fi

Remova as redes sem fio conectadas problemáticas do iPhone ou iPad. Exclua a rede do dispositivo e adicione-a alguns minutos depois. O software iOS exclui as informações relacionadas à rede Wi-Fi e despeja os dados salvos. Você pode reconectar a mesma rede doméstica e criar um novo arquivo. Deixe-me mostrar como remover a rede Wi-Fi no software iOS.

1. Abra o “Definições” na tela inicial.

2. Escolha o “Wi-fi” opções.

3. Toque no botão (i) ao lado da rede conectada.

4. Toque no botão “Esquecer esta rede” opção.

5. Toque no botão “Esquecer” na barra de confirmação.

6. Escolha a rede doméstica novamente.

7. Digite a senha válida e toque no botão “Juntar” botão.

Reinicie o telefone iOS depois de conectar o dispositivo à Internet. Reiniciar o iPhone ou iPad reinicia os drivers e os serviços da Apple.

Use as configurações de Wi-Fi recomendadas pela Apple

Você não precisa entrar em contato com a equipe de suporte da Apple para obter assistência. A empresa tem escritores técnicos que abordaram as configurações recomendadas para roteadores Wi-Fi. Você pode percorrer o guia e levar o seu tempo corrigindo o problema.

Visite a página da Apple

Linha de fundo | Aviso de privacidade Wi-Fi



Você não precisa se preocupar com o Aviso de privacidade WiFi no seu iPhone a menos que não esteja conectado à rede doméstica. Você deve desconectar o iPhone da rede Wi-Fi se sua vida depender disso. Profissionais como ativistas e jornalistas devem se preocupar com as redes Wi-Fi com Aviso de Privacidade. Deixe-nos saber seus pensamentos sobre o Aviso de privacidade de Wi-Fi em seu dispositivo iOS na seção de comentários abaixo.

