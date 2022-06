O que é open banking? Entenda melhor o conceito

Open banking é um conceito que está começando a ganhar força no Brasil. Trata-se de uma nova forma de lidar com os bancos, na qual o consumidor tem acesso a um maior número de serviços financeiros por meio de plataformas abertas. Entenda melhor a respeito na matéria deste domingo (26) do Notícias Concursos.

A definição de open banking

Para entender o que é open banking, é preciso começar pelo conceito de plataforma aberta. Essa é uma estrutura de negócios na qual os dados dos usuários estão abertos para que qualquer empresa possa oferecer serviços por meio dela. Já o conceito diz respeito aos serviços financeiros oferecidos por meio das plataformas abertas.

Dessa forma, o objetivo do open banking é permitir que os consumidores tenham acesso a uma maior variedade de serviços financeiros, oferecidos por diferentes provedores. Assim, eles podem comparar os preços e escolher aplicações, cartões e contas que se adequam melhor às suas necessidades.

Para os bancos, o conceito também apresenta vantagens. Em primeiro lugar, eles passam a ter acesso a um maior número de consumidores, que podem ser conquistados por meio de parcerias com empresas de tecnologia. Além disso, os bancos também podem explorar novas fontes de receita, como a cobrança de comissões pelos serviços oferecidos.

Open no Brasil

No Brasil, o open pode se dizer que está em fase de implantação. Por isso, ainda é possível encontrar bancos que oferecem poucos serviços por meio das plataformas abertas. Mas é possível esperar que essa situação mude nos próximos anos, conforme o conceito se tornar mais popular.

Por isso, é importante que os consumidores fiquem atentos às novidades no mercado financeiro e aproveitem as oportunidades oferecidas pelo open banking. Ler as matérias da categoria de Finanças do site Notícias Concursos é uma boa forma de se manter atualizado sobre esse tema.

