O que é preciso para vencer nas apostas no futebol da Inglaterra Premier League

A divisão de elite da Inglaterra é tida como a maior liga nacional do mundo. Um dos principais motivos disso são as receitas cada vez maiores da competição e a divisão entre os clubes, que proporciona até para os menores uma boa fatia do bolo, o que também permite investir em grandes nomes do futebol mundial.

O grande nível de competitividade torna os palpites premier league uns dos mais populares entre os apostadores. É verdade que ainda há equipes claramente dominantes na atualidade, como são os casos de Liverpool e Manchester City, mas há oportunidades de apostas interessantes ao longo de toda a tabela.

Apostas futuras são opções populares de apostas na Premier League

Você sabe o que são apostas futuras ou outrights?

Tratam-se de apostas de longo prazo e que vão muito além do vencedor de uma determinada partida. São apostas relacionadas ao vencedor de uma competição, a uma equipe ser rebaixada, terminar a competição em uma determinada posição etc.

Escalar algumas posições na Premier League entre uma temporada e outra é bastante difícil, principalmente quando falamos de posições como o Top 6. Por isso, a recompensa para este tipo de aposta costuma ser atrativa.

Neste caso, os conhecimentos para este tipo de palpite na Premier League precisam ir além do que acontece em campo, mas também fora dele. Perspectivas de contratações e vendas, além de trocas de treinadores podem influenciar consideravelmente neste tipo de aposta. É verdade que dependendo da época em que se faz esse tipo de aposta, pode-se demorar meses até que ela seja resolvida e renda frutos (caso seja bem sucedida), mas as apostas futuras oferecem diferentes tipos de análises, além de boas oportunidades de lucro.

Apostas especiais em jogadores

Lar de craques e artilheiros como Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah, Sadio Mané, Harry Kane, Kevin de Bruyne, Heung-Min Son, apenas para citar alguns exemplos, os palpites na Premier League relacionados a jogadores em específico são uma outra boa forma de vencer nas apostas nesta competição.

As apostas mais populares neste caso são relacionadas a gols e assistências efetuados por estes jogadores no decorrer de uma partida. Algumas casas de apostas já estão se adiantando e lançando a oportunidade de apostar em chutes efetuados também. Tais tipos de apostas abrem uma nova frente de análises, como já é feito nas apostas em basquete, por exemplo.

Também é possível fazer esse tipo de aposta no mercado futuro, por exemplo, em palpites relacionados a artilharia do campeonato, o que é bastante interessante, pois uma grande quantidade de grandes artilheiros proporcionam cotações atraentes para fazer esse tipo de aposta.

Apostas no mercado Resultado Final

Fazer o básico também costuma compensar na Premier League, neste caso estamos falando sobre o mercado moneyline ou vencedor da partida. Grandes favoritos como Manchester City e Liverpool são opções altamente confiáveis, pois têm vencido a maior parte dos jogos disputados consistentemente. Na edição 2021/2022, por exemplo, o City venceu 29 dos 38 jogos disputados, enquanto o Liverpool ganhou 28 deles.

Entretanto, grandes favoritos podem ter cotações muito baixas a ponto de não compensar fazer uma aposta, devido ao baixíssimo retorno que se pode ter, frente ao sempre existente risco de uma partida de futebol, que são as zebras.

Costumam ser boas alternativas para apostar em outras grandes equipes como Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United. Sendo que este último passou por uma temporada bastante conturbada, o que deixou alguns apostadores bastante frustrados. Mas a tendência é de que os bons dias voltem a Old Trafford.