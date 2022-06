O que são as apostas múltiplas? Entenda o conceito dessa forma de jogar

Você, por algum acaso faz alguma ideia do que significa ser as apostas múltiplas? Aliás, são pouquíssimas pessoas que têm alguma noção do que este conceito significa. A propósito, nem sabe como aplicá-las em seus jogos.

Mas, acredite ou não, é algo muito fácil de conseguir fazer. Portanto, se ainda não sabe, está no local certo. Para isso, separamos algumas informações importantes sobre esta curiosa modalidade.

Dessa forma, com as nossas dicas, você conseguirá acertar em cheio nas suas apostas. Até mesmo, quem sabe, conquistar prêmios máximos.

Saiba um pouco sobre o que são as apostas múltiplas

Em resumo, as apostas múltiplas são os jogos feitos em várias partidas diferentes. Ou seja, tanto faz se são jogatinas simultâneas ou de eventos muito próximos uns dos outros. Na verdade, isso acontece como se fosse um pacote de apostas.

Nesse cenário, caso o jogador ganhe pelo menos uma única aposta dentre essas tantas, ele leva todos os prêmios. Pois, os valores são bem altos em comparação a apostas individuais. No entanto, se perder em uma aposta do pacote, perderá todo o prêmio.

Esse tipo de apostas múltiplas são liberadas pela própria casa lotérica. Geralmente as oportunidades são liberadas de acordo com os concursos que acontecem no mesmo dia. Ou como citamos, em dias muito próximos.

Muitas vezes, o jogador assíduo de loteria não quer realizar apenas uma aposta individual para conquistar o seu prêmio. Então, com a opção de fazer diversas apostas, ele multiplicará as suas chances.

Ou seja, basta somente realizar uma única aposta múltipla, que vale para todos os jogos. Dessa forma, multiplica as chances de ganhar os prêmios. Sendo assim, é óbvio que um apostador eficiente optará por essa modalidade, ao invés, da tradicional.

Diante disso, obviamente quanto mais chances de ganhar é melhor, por isso que realizar as apostas múltiplas é muito mais vantajoso. Afinal, como dissemos, as chances de conseguir o prêmio máximo são maiores do que realizar a aposta individual.

E mesmo com o risco de perder o prêmio de uma só vez, para quem tem experiência no ramo da loteria, é algo que vale a pena a tentativa.

Nem todas as casas lotéricas aceitam as apostas múltiplas

Apesar de tantas vantagens, saiba que não são todas as casas lotéricas que aceitam a modalidade. Então, como você pode saber se as apostas múltiplas são aceitas em determinadas casas lotéricas ou não? Muito simples, basta perguntar ao atendente se é permitido realizar as apostas com essa opção.

Geralmente, em lotéricas principais, isso é bem popular e comum. Além disso, no próprio site da Loterias Caixa, essa categoria é oferecida para o jogador. Então, antes de realizar as suas apostas múltiplas faça uma pesquisa de campo para ter certeza.

Como resgatar o prêmio

Em um cenário hipotético, vamos supor que você conquistou alguns prêmios através de suas apostas múltiplas. Agora só precisa fazer alguma coisa, que é resgatar o prêmio.

Para isso, você só precisará comparecer presencialmente a uma casa lotérica ou a uma agência da Caixa Econômica Federal. Tudo dependerá do valor que você conseguir arrecadar com o prêmio. Se for superior a 1.900 reais, você não poderá mais fazer o saque na casa lotérica. Na verdade, deverá se comparecer à agência da caixa.

Chegando lá, você precisará apresentar o comprovante de pagamento do seu bilhete de apostas múltiplas e também o seu documento de identificação.

Você também pode optar por apostar em bolões

Na hora de realizar as suas apostas múltiplas, você também tem a opção de fazer isso através de bolões. Afinal, as suas chances de ganhar o prêmio crescem bastante. Além disso, é mais certo de que você será um dos novos ganhadores da loteria.

Pois, a quantidade de números selecionados é maior. No entanto, lembre-se de dividir o prêmio com todas as pessoas que participaram do bolão com você.

Em resumo, em alguns jogos, selecionar o máximo de números em uma única cartela pode custar um preço absurdo. Então, é difícil para apenas uma pessoa pagar um valor tão alto.

Para isso, as próprias loterias federais permitem fazer bolões. Dessa forma, os participantes conseguem dividir o valor adequadamente entre si, e a partilha é igualitária. Dessa forma, todos concorrem ao prêmio milionário e se tornam elegíveis para ganhar o concurso com a aposta máxima.

Não existe regra para realizar os bolões, então ele pode ser feito em um conjunto de pessoas que você tenha intimidade, ou até mesmo os que as loterias divulgam. Mas, o melhor é você se jogar e investir nisso a todo o custo. De qualquer forma, o dinheiro será repartido de forma igualitária para todos.