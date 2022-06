O que significa ‘íon’ no Snapchat? Explicado em detalhes

As mídias sociais mudaram a trajetória nas últimas duas décadas. Muitos leitores estão tentando entender o significado de ION no aplicativo Snapchat. Existem vários significados de ION no aplicativo de mídia social. Cobrimos o verdadeiro significado do ION, como usá-lo e outras variações fora da plataforma.

O que é íon no Snapchat?

O ION significa “Em outras notícias” no Snapchat.

Os teclados emoji saltaram nos últimos anos. Milhões estão enviando mensagens de texto para amigos, familiares e colegas todos os dias. Os teclados de terceiros possuem uma ampla variedade de imagens, GIFs e emojis na plataforma. O Snapchat é um aplicativo de mídia social bem conhecido, e eles adicionaram GIFs e emojis personalizados para decoração.

O Snapchat permite aos usuários tirar fotos e decorá-las de acordo com seu gosto. Os usuários podem decorar as imagens e enviá-las para amigos ou colegas. O aplicativo de mensagens instantâneas com sede nos Estados Unidos atraiu adolescentes e jovens para o serviço devido aos filtros de decoração e emojis. Não é uma hashtag ou tag no aplicativo de mídia social.

Como “ION” é usado em Conversas?

Muitos usuários utilizam o “íon” para iniciar uma conversa na plataforma. É uma maneira saudável de quebrar o assunto e falar sobre um novo enviando mensagens de texto sobre as notícias ou eventos recentes na região. Os adolescentes da nova era estão usando o “íon” termo para falar sobre os tópicos de tendência em todo o mundo.

Por exemplo, “íon, as recentes leis dos EUA sobre o regulamento de trânsito” no país. O termo é usado para trazer tópicos de tendências e compartilhar esses tópicos na caixa de entrada.

Como usar o GIF “ion” no Snapchat?

Os usuários do aplicativo de mídia social costumam usar o “íon” termo. Está disponível na forma de um GIF. Você pode criar lojas no Snapchat ou tirar uma foto para enviar a um amigo ou colegas. O Snapchat tem opções de decoração e permite adicionar o “Em outras notícias” GIF em vez de texto simples. Você pode encontrar o GIF na seção emoji, mas primeiro precisa tirar uma foto. Eu cobri a parte abaixo, e você pode segui-la para adicionar o “Em outras notícias“GIF.

1. Inicie o aplicativo Snapchat na tela inicial.

2. Toque no ícone da câmera no menu inferior.

3. Toque no botão redondo na parte inferior para tirar uma foto.

4. Toque no terceiro ícone localizado na barra lateral esquerda.

O menu na barra lateral esquerda tem muitas opções, e escolha aquela com o ícone de emoji. Eu compartilhei um instantâneo abaixo e você pode ter uma ideia de onde está a biblioteca de emojis.

5. Use a barra de pesquisa e procure por “ION” ou “Em outras notícias” para abrir o GIF.

6. O primeiro GIF é “Em outras notícias” na Biblioteca. Arraste o GIF dos resultados da pesquisa.

7. Você pode usar o recurso pinch-to-zoom.

8. Toque no botão “Enviar para” botão.

9. Escolha o contato da lista de amigos e envie-o.

O GIF animado adiciona um brilho atraente à foto e é uma opção para evitar texto simples. Milhões usam imagens animadas para definir o clima e acalmar os olhos do destinatário. Marcas de cosméticos e capas de revistas online estão aplicando GIFs para chamar a atenção de seus seguidores. É uma imagem animada que você frequentemente aparece em seu feed de mídia social.

O que é “íon” no idioma inglês gíria?

Milhões usam a palavra “Vocês” e não percebe que é uma gíria. Muitos cidadãos afro-americanos usam a palavra “íon”. Vimos rappers e artistas usarem a palavra no Twitter e em conversas. Você pode encontrar videoclipes com o “íon” no título, e já existe há muito tempo.

A palavra “íon” significa “Eu não” em gíria. Muitos nativos americanos argumentam que não é fácil decifrá-lo durante as conversas. No geral, ninguém deve usar a palavra em reuniões, provas e em qualquer função devido às dificuldades de compreensão da gíria.

O que é “íon” em Química?

Todos nós tínhamos aulas de Química na escola, e era um átomo ou molécula. As moléculas do átomo são esféricas e principalmente ocas. O químico inglês Michael Faraday introduziu o termo em 1934 e explicou as espécies químicas que viajam de um eletrodo para outro. A palavra ion ou ienai foi inspirada no dicionário Green.

Existem dois tipos de íons nos livros.

Não fique confuso quando você se deparar com a palavra em uma conversa. Ninguém quer ser ignorante durante uma conversa. Não hesite em perguntar ao remetente sobre a referência e o contexto, e você pode evitar qualquer constrangimento.

O que é “Ion Propulsion” no Snapchat?

A propulsão iônica é uma tecnologia de avião para substituir as partes móveis da aeronave. A indústria aérea quer reduzir os custos de manutenção e combustão. Os aviões têm partes móveis e criam tensões na máquina em movimento. A tecnologia de propulsão iônica é implementada em foguetes e ônibus espaciais modernos. Não confunda “íon” com a mais recente tecnologia aeronáutica.

O que é “Íon” no mundo corporativo?

Inter-Office Note ou Inter-Office Memo é uma estrutura de escrita bem conhecida em empresas corporativas. Muitas equipes usam a estrutura de redação para informar os clientes existentes, novos e anteriores sobre os desenvolvimentos mais recentes. As empresas escreveram cartas e e-mails. Eles enviam notas ou memorandos aos clientes e os notificam sobre os produtos, serviços e marcos. Você deve perguntar ao remetente sobre o significado do “íon” se estiver vindo de um colega.

Conclusão

O “íon” apoia “Em outras notícias” no Snapchat. No entanto, mostrei várias variações da palavra e você deve perguntar ao remetente sobre isso. Não é uma tendência nova, e vimos um padrão semelhante no passado com os serviços de mensagens de texto do telefone comum. Novos usuários do Snapchat podem encontrar dificuldades para entender a meta, mas você pode aprender sobre as novas tendências de mídia social.

