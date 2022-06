O seu FGTS está em processamento: O que isso significa isso no aplicativo oficial?

Atualmente, o Governo faz as liberações do depósito extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de até R$1 mil. De acordo com informações oficiais, o benefício já foi liberado para 10 grupos (nascidos em janeiro a outubro). Agora, resta apenas dois lotes, sendo um para os nascidos em novembro e outro para os aniversariantes de dezembro.

Para saber se existe algum saldo disponível, o cidadão precisa abrir o aplicativo do próprio FGTS, que está disponível para download em dispositivos Android ou mesmo iOS.

Auxílio Inclusão: Veja quem pode receber o benefício de R$ 606,00

Por lá, alguns usuários afirmam que estão recebendo uma mensagem que diz: “O processamento do seu saque será iniciado em breve”.

Afinal de contas, o que significa a notificação? Segundo a Caixa Econômica Federal, a mensagem apenas indica que a liberação do seu FGTS já foi autorizada, isto é, a quantia existe e o cidadão receberá o montante. Agora, resta esperar até que a data da sua liberação chegue para conseguir pegar o dinheiro.

Para saber a data exata do depósito, basta se basear no mês do seu nascimento. Pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro e março já receberam o dinheiro em datas anteriores. Os indivíduos que fazem parte desses grupos podem movimentar o saldo através do Caixa Tem. Geralmente, não é necessário realizar a solicitação.

Cartão Nubank: como incluir no Samsung Pay?

Além disso, vale lembrar que nenhum trabalhador é obrigado a movimentar o dinheiro do FGTS. Caso ele não precise do dinheiro no momento, ele tem a opção de solicitar o não recebimento do saldo. Além disso, ele também pode simplesmente não movimentar a quantia até o próximo dia 15 de dezembro. Depois deste prazo, o dinheiro volta para o Fundo de Garantia.

Quando é preciso solicitar o saque do FGTS?

De acordo com informações da própria Caixa Econômica Federal, a maioria dos 42 milhões de trabalhadores que possuem o direito de receber o FGTS extraordinário, não precisa realizar a solicitação, isto é, o dinheiro é depositado automaticamente na conta.

Entretanto, há casos específicos em que a solicitação se faz necessária. Para saber em qual grupo se encaixa, o cidadão pode abrir o próprio app do FGTS para consultar se precisa solicitar o saldo ou não.

De acordo com a Caixa, pessoas que solicitaram o não recebimento do benefício em anos anteriores, podem ter que solicitar o saldo agora. O banco explica que o sistema pode entender que o cidadão segue sem querer receber o saldo.

Nubank oferece seguro de celular para casos de furtos simples

Canais de atendimento Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento: Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal: Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital. Site fgts.caixa.gov.br: Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.