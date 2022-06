O seu saque de até R$1 mil do FGTS não foi depositado? Saiba o que fazer

O último depósito do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi realizado na última quarta-feira (15). A previsão é que 42 milhões de trabalhadores saquem os valores de até R$ 1 mil.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, os saques estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro deste ano. Caso os recursos não sejam movimentados até a data mencionada, retornarão às contas do FGTS do trabalhador devidamente corrigidos.

Quem pode sacar o FGTS extraordinário?

Em resumo, todos os trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao FGTS poderão realizar o saque extraordinário. A regra vale para quem está desempregado e até mesmo para quem está com o CPF negativado.

No entanto, é importante frisar que mesmo cumprindo as regras de concessão do saque, é possível que os valores não tenham caído na conta poupança digital do Caixa Tem do trabalhador. A liberação é automática.

O que pode me impedir de realizar o saque extraordinário?

Caso você tenha direito ao saque, mas não recebeu os recursos, será necessário realizar a solicitação. Quanto a essa negativa, existem algumas hipóteses, como, por exemplo:

Ter colocado o FGTS como garantia de operações de crédito, como a antecipação do Saque-aniversário;

Ter os valores do FGTS bloqueado por determinação judicial;

Ter pedido de devolução de valor recolhido pelo empregador;

Estar com os dados inconsistentes.

Como solicitar o saque extraordinário do FGTS?

Nos casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos. Saiba como realizar o procedimento:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Caso o sistema informe a necessidade de solicitar o saque, toque sobre a opção “Solicitar saque”, no botão laranja; Feito isto, clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS;

Na sequência, aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Canais de atendimento Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento: Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal: Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital. Site fgts.caixa.gov.br: Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.