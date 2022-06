Obras obrigatórias do vestibular UFSC 2023: descubra quais são elas!

A Universidade Federal de Santa Catarina, conhecida simplesmente como UFSC, começou a funcionar como instituição de ensino superior no século XX.

A comissão organizadora do vestibular da UFSC, a Coperve, já divulgou a lista de leituras obrigatórias para a próxima edição do processo seletivo.

A divulgação da lista de livros obrigatórios objetiva de dar aos candidatos a oportunidade de ler as obras com antecedência. Todos aqueles que querem alcançar um bom desempenho no vestibular devem saber que acertar as questões sobre as obras pode fazer uma grande diferença na nota final.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou a lista de obras obrigatórias do vestibular UFSC 2023. Confira!

A lista de leituras obrigatórias:

Obra: Pauliceia Desvaiarada. Autor: Mário de Andrade;

Obra: Ânsia Eterna. Autora: Júlia Lopes de Almeida;

Obra: De amor e amizade. Autor: Clarice Lispector;

Obra: Boca do Inferno. Autora: Ana Miranda;

Obra: Fazenda Modelo. Autor: Chico Buarque;

Obra: Negro. Autor: João de Cruz e Souza.

Vestibular da UFSC: mais informações

A Coperve, responsável por organizar o processo seletivo da UFSC, recomenda que os candidatos leiam todos os livros listados integralmente.

O vestibular da UFSC é formado por três provas diferentes, que são aplicadas em três dias. A primeira é formada por 12 questões de português e literatura e uma segunda língua, sendo a última formada por 8 perguntas. Ainda, a mesma prova possui 10 questões de matemática e mais 10 questões de biologia.

Você deve saber também que a UFSC separa 30% das vagas aos candidatos que querem ingressar na instituição pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Todos aqueles que fizeram a prova do ENEM podem concorrer.

Por fim, tenha em mente de que todas as informações sobre o processo seletivo para ingresso na UFSC podem ser consultadas no site da Comissão Permanente do Vestibular da UFSC.