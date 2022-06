Ocyan abre 800 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Mais de 800 vagas de emprego estão disponíveis na empresa Ocyan, com contratações previstas para os próximos meses. Os cargos são para candidatos que residam no Rio de Janeiro e região e maior parte das posições serão exercidas em Offshore. Veja os cargos abertos e como se candidatar.

Ocyan contrata novos profissionais no Rio de Janeiro

Fundada no ano de 1979, a Ocyan, empresa com atitudes sustentáveis, oferece soluções para as indústrias de gás e de óleo em todo o Brasil e também no exterior, sendo uma referência no seu segmento de atuação.

Em busca de novos colaboradores, a companhia divulgou várias vagas de trabalho. As posições são para trabalho offshore e são destinadas a profissionais com um nível básico, técnico, superior ou médio de ensino. Ou, dito de outra forma, há oportunidades para qualquer candidato que queira fazer parte da equipe Ocyan, desde que atenda aos requisitos mínimos. Confira a lista dos cargos em aberto para candidatura:

Técnico em Manutenção – Macaé;

Especialista de TI Suprimentos – Rio de Janeiro;

Encarregado de Andaimes replicantes – Macaé;

Chefe de Máquinas – Macaé;

Assistente de Materiais – Macaé;

Analista Financeiro – Rio de Janeiro;

Almoxarife Offshore – Macaé;

Técnico em Eletrônica – Macaé.

Veja também: Grupo Verzani Sandrini abre NOVOS empregos pelo país

Como se inscrever

Os profissionais interessados em trabalhar em um dos cargos oferecidos pela Ocyan, podem acessar a página de inscrição e concluir o registro, tendo em mente que todas as oportunidades são para o estado do Rio de Janeiro.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.