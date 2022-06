Ocyan abre vagas para diversas áreas e funções

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Ocyan anunciou a abertura de novas vagas para diversas áreas e funções. Ao todo, serão oferecidas 800 postos de trabalho nos próximos meses.

Grande parte das posições será destinada a postos de trabalho offshore, ou seja, com atuação no mar em diferentes plataformas de produção dos clientes da empresa a partir das cidades de Macaé, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e região. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Almoxarife Onshore, Analista de Import Export II, Analista de Suprimentos PL, Analista de Suprimentos SR, Analista Financeiro I, Analista Financeiro Jr, Analista Financeiro Sr, Assistente de Materiais II, Caldeireiro(a) Escalador(a), Caldeireiro(a) Offshore, Chefe de Máquinas, Coordenador(a) de TI – Sistemas, Delineador(a), Eletricista, Eletricista Força e Controle | Replicantes, Encarregado(a) de Andaime | Replicantes, Engenheiro(a) de Qualidade Onshore | UNBS, Engenheiro(a) Eletricista | UNBS, Especialista de TI – Contábil, Especialista de TI – Fiscal, Especialista de TI – HCM Cloud, Especialista de TI – Pessoas, Especialista de TI – Suprimentos, Especialista em Operações Marítimas I, Estágio em Sustentabilidade, Gerente de Projetos, Inspetor(a) de Solda N1 LP/PM Escalador | Replicantes, Instrumentista Escalador(a) N1, Isolador(a) Escalador(a) NI | UNBS, Marinheiro de Máquinas, Mecânico(a) de Turbomáquinas, Médico(a) do Trabalho (Coordenação), Médico(a) do Trabalho Examinador(a), Montador(a) de Andaime Pintor(a), Montador(a) de Andaime | Replicantes, Operador(a) de Posicionamento Dinâmico, Pintor(a) Industrial Escalador(a) N1 | Replicantes, Pintor(a) Industrial | Replicantes, Programa Jovem Aprendiz, Projetista Jr, Rádio Operador(a), Segundo Oficial de Máquinas, Soldador(a) Caldeireiro(a) Escalador(a), Supervisor(a) de Caldeiraria, Técnico(a) de Eletrônica, Técnico de Manutenção, entre outros.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada. É importante notar, no entanto, que todas as vagas abertas incluem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).

Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale alimentação e refeição.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://ocyan.gupy.io/ para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.