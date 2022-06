opção sólida para quem quer lucrar

A franquia Kumon atua no ramo de educação oferecendo preparação para o aluno nas áreas de matemática, português e idiomas: inglês e japonês. Por isso que hoje, nós vamos informar tudo o que você precisa saber sobre essa franquia, para que você escolha sem erro.

O que é uma franquia?

Primeiramente, uma franquia é um formato de negócio que oferece ao franqueado a possibilidade de criar uma unidade, nos mesmos moldes da empresa franqueadora.

Desta forma, o empreendedor não inicia a sua empresa do zero, e sim a partir de um negócio já estabilizado no mercado. Além disso, possui sua própria padronização de atividades. Afinal, como já é conhecida por sua atuação no mercado, tem muitas vezes, a aceitação dos clientes.

Cabe ao franqueado as responsabilidades de realizar o investimento inicial com taxas de franquias, infraestrutura do local em que irá se estabelecer, realizar pagamentos de royalties, e taxas de publicidade.

À franqueadora cabe ensinar todo o know-how para o franqueado. Ou seja, ensinar como trabalhar com a franquia e auxiliar nos processos. Além disso, dar suporte administrativo, comercial e contábil para o franqueado.

Como iniciou a empresa Kumon?

Toru Kumon fundou a empresa após elaborar materiais de matemática para seu filho, que tinha dificuldades no aprendizado da disciplina. Sendo assim, criou um método para que o filho aprendesse de forma diferente da que havia na escola.

Assim, em 1954, Toru deu início à produção de materiais de matemática para desenvolver as habilidades que seu filho precisava. Dessa forma, o método para aprender era leve e auto instrutivo.

Já em 1955, após a comprovação de progresso do filho na escola, Toru Kumon, decidiu aplicar o mesmo método em outras crianças. Assim surgiram as primeiras empresas de ensino de matemática Kumon no Mundo.

No Brasil, a empresa chegou em 1977, e atualmente está presente nos 27 estados brasileiros, e em 550 cidades, totalizando mais de 1.555 unidades franqueadas.

Como funciona o Método Kumon?

O Método Kumon tem a intenção de incentivar o aluno a ter autonomia nos estudos. Portanto, busca sempre destacar o potencial de aprendizado de cada aluno.

Para isso, possui um método de estudo planejado e individualizado. Assim, o aluno se torna capaz e confiante para se desafiar a aprender. Consequentemente, adquirir seu próprio conhecimento.

Assim, o método se destina a crianças e jovens na idade escolar, nas disciplinas de matemática e português, além de inglês e japonês. Logo, para orientar o aluno, o próprio franqueado receberá treinamento específico para atender as crianças e jovens.

O método possui 4 características específicas:

É individualizado, atendendo as necessidades dos alunos;

É autodidata, portanto, o aluno avança de acordo com as suas habilidades;

O material didático evolui o conhecimento de forma suave e ampliado;

O orientador está ali para tirar dúvidas e explicar de forma que o aluno consiga aprender.

Assim, a franquia Kumon oferece o desenvolvimento da aprendizagem. Com isso, faz com que o aluno aprenda a pensar e resolver os problemas apresentados.

Qual o custo de adquirir uma franquia dessa empresa?

A franquia Kumon possui um único modelo de negócio e os custos variam de acordo com a oferta dos cursos. O plano básico envolve somente matemática e português. Enquanto, o plano maior envolve também os cursos de idiomas.

Assim, os custos são:

Taxas de franquias: cursos básicos: entre R$ 2.360,00 a R$ 3.780,00 e cursos de línguas: entre R$ 3.540,00 a R$ 5.670,00

cursos básicos: entre R$ 2.360,00 a R$ 3.780,00 e cursos de línguas: entre R$ 3.540,00 a R$ 5.670,00 Investimento Total: entre R$ 35.000,00 a R$ 65.000,00

entre R$ 35.000,00 a R$ 65.000,00 Royalties: entre 40% a 45% sobre o preço indicado para a mensalidade.

entre 40% a 45% sobre o preço indicado para a mensalidade. Faturamento Médio Mensal: R$ 24.000,00 (tomando por base a matrícula de 120 alunos)

R$ 24.000,00 (tomando por base a matrícula de 120 alunos) Lucro do franqueado: entre 20% a 25% dos valores das mensalidades.

entre 20% a 25% dos valores das mensalidades. Prazo de retorno do Investimento: entre 18 a 24 meses.

Quais são os pré-requisitos para adquirir uma Franquia Kumon?

Para adquirir uma franquia Kumon, você precisa locar um imóvel com área mínima de 40 m2. Além de organizar este ambiente de acordo com o pré-estabelecido pela franqueadora.

Na sequência, é preciso realizar um processo seletivo, que envolve conhecimentos e práticas além de entrevistas presenciais.

Por fim, o suporte da franqueadora deverá oferecer treinamentos específicos nas áreas pedagógicas e administrativas, além de treinamentos em marketing.

Concluindo, a Kumon é uma boa opção de franquia para quem quer se voltar para o ensino de português e matemática além do ensino de línguas inglesa e japonesa.