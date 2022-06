Orthopride divulga vagas de emprego; veja as regiões

A Orthopride, referência no setor de odontologia, divulga vagas de trabalho. As oportunidades serão destinadas a moradores de várias cidades brasileiras. Para se inscrever será importante atender todas as exigências do cargo pretendido. Veja todas as informações sobre o processo de seleção.

Orthopride anuncia um novo processo seletivo em cidades brasileiras

A Orthopride, rede de clínicas odontológicas no Brasil, está entre as principais empresas do segmento onde mais cresce anualmente. Buscando novos funcionários, a companhia lançou um novo processo seletivo, onde abrange diferentes áreas de atuação. Segundo informações encontradas no InfoJobs, as seguintes vagas estão disponíveis:

Supervisor Comercial (Baixada Fluminense) : ensino médio completo e experiência mínima de um ano na função;

: ensino médio completo e experiência mínima de um ano na função; Promotor de Vendas (Rio de Janeiro) : ensino médio completo e experiência mínima de um ano na função;

: ensino médio completo e experiência mínima de um ano na função; Auxiliar de Cobrança (Mauá) : ensino médio concluído e não será exigido experiência anterior para se inscrever na função;

: ensino médio concluído e não será exigido experiência anterior para se inscrever na função; Vendedor Interno (Belo Horizonte) : ensino médio completo, experiência com vendas, Word, PowerPoint e Excel;

: ensino médio completo, experiência com vendas, Word, PowerPoint e Excel; Auxiliar Administrativo (Belo Horizonte) : ensino médio completo, experiência com Word e Excel;

: ensino médio completo, experiência com Word e Excel; Gerente Administrativo Comercial (Belo Horizonte): experiência mínima de três anos, superior completo e habilidades com Word e Excel.

A companhia também oferece vários benefícios, que incluem vale transporte, vale refeição, ajuda de custo e comissões em vendas realizadas.

Veja também: Grupo São Cristóvão Saúde abre NOVOS empregos pelo país

Como se inscrever

Para quem busca uma oportunidade na empresa Orthopride, deverão estar atentos a todas as exigências da função que pretende se candidatar e também podem se inscrever através da página de inscrições.

Acompanhe sempre todas as informações do Notícias Concursos.