Os 10 melhores players de vídeo MKV gratuitos para Windows 10 (2021)

Jogadores MKV: Assistir a um vídeo ou filme é um modo de entretenimento comum para a maioria das pessoas. A maioria desses filmes e vídeos está no formato MKV. Isso ocorre porque o formato MKV armazena arquivos de vídeo de alta qualidade em um tamanho menor quando comparado a outros formatos de mídia.

O player de vídeo padrão do Windows 10 oferece suporte a vídeos no formato MKV. No entanto, vários usuários do Windows 10 estão enfrentando um erro ao assistir a vídeos no formato MKV usando o player de vídeo padrão.

Assim, aqui estamos com uma lista de alguns dos melhores players de MKV que você pode instalar no seu PC com Windows 10.

Os melhores players de vídeo MKV gratuitos para Windows 10 incluem:

Reprodutor de mídia VLC nº 1.

Este é um dos players de mídia mais populares do mundo! É compatível com quase todos os formatos de vídeo, incluindo MKV. Além disso, todos os usuários do Windows 10 podem baixar e começar a usar o VLC Media Player gratuitamente!

Junto com o suporte ao formato MKV, ele também fornece vários outros recursos úteis que são exclusivos. É altamente personalizável e compatível. Uma versão de aplicativo deste media player está disponível para usuários de Android e iOS.

Jogador nº 2 km.

Este é outro reprodutor de mídia útil que você pode usar no seu dispositivo Windows 10 para reproduzir arquivos de vídeo 3D e 4K MKV. Junto com o formato MKV, você também pode reproduzir vídeos de outros formatos no KM Player.

É um reprodutor de mídia altamente personalizável e todos os seus recursos são gratuitos. Você não precisa de um dispositivo de alta especificação para usar este player. No entanto, os anúncios são um pouco irritantes.

# 3 GOM Media Player.

Se você está procurando uma ferramenta especializada para executar seus arquivos MKV, esta é uma das melhores opções para você. Juntamente com formatos de vídeo como MKV, MP4, também suporta vídeos VR de 360 ​​graus.

Você pode baixá-lo e instalá-lo em seu PC com Windows 10 gratuitamente. No GOM Media Player, você pode pesquisar online qualquer codec necessário.

Nº 4 DivX Player.

Este player vem com um conversor. Você pode usar este conversor para converter seus arquivos de vídeo MKV em outros formatos de vídeo se não conseguir reproduzir vídeos no formato MKV.

É totalmente gratuito e vem com um conjunto de recursos exclusivos para seus usuários.

#5 PotPlayer.

Poucas pessoas conhecem este media player, mas pode ser muito útil se você deseja reproduzir vídeos MKV no seu PC com Windows 10. Você também pode reproduzir vídeos de outros formatos usando este media player.

Uma característica distintiva do PotPlayer é que ele pode executar arquivos MKV incompletos e danificados no seu PC com Windows 10. Além disso, instala automaticamente todos os códigos necessários para executar qualquer vídeo.

Reprodutor de Blu-Ray nº 6.

Este é o melhor reprodutor de mídia se você estiver procurando por um reprodutor de vídeo de alta qualidade que possa executar vídeos de todos os formatos, incluindo o formato MKV. O Blu-ray Player é gratuito para todos os usuários do Windows 10.

É altamente personalizável e você pode até clicar em instantâneos enquanto assiste a um vídeo no Blu-ray Player.

#7 Jogador 5K.

Assim como o PotPlayer, o 5K Player também pode executar arquivos MKV incompletos e danificados no seu PC com Windows 10. Além do MKV, você também pode executar vídeos de outros formatos populares no 5K Player.

Você também pode usar este media player para baixar filmes e músicas de vários sites.

#8 SMPlayer.

Mesmo este media player pode ser usado para executar vídeos de quase todos os formatos, incluindo o formato MKV. Uma característica distintiva do SMPlayer é que ele é comparativamente mais rápido que seus concorrentes.

#9 UMPlayer.

Este media player é semelhante ao SMPlayer de várias maneiras. Você pode executar seus vídeos MKV sem problemas no UMPlayer.

Ambos os players de mídia são compatíveis com o sistema operacional Windows 10 e são gratuitos.

#10 CyberLink PowerDVD.

Por último, mas não menos importante, o CyberLink PowerDVD é um media player altamente compatível que você pode usar para executar vídeos MKV no seu PC com Windows 10. Junto com isso, você também pode baixar vídeos do YouTube usando o CyberLink PowerDVD.

A única desvantagem deste media player é que você precisa de uma versão premium deste media player. No entanto, você pode fazer uso de uma avaliação gratuita de 30 dias fornecida por ele.

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores players de vídeo MKV GRATUITOS de 2021 que você pode usar no seu dispositivo Windows 10 gratuitamente! Você pode verificá-los e decidir qual deles combina melhor com você. Se perdemos algum player de vídeo MKV útil para Windows 10, informe-nos na seção de comentários abaixo.