Os 5 melhores aplicativos de empréstimo instantâneo nos EUA

Você tem que pagar algumas contas, mas não pode esperar pelo seu salário? Bem, entendemos essa situação e, portanto, preparamos este artigo onde compartilhamos uma lista dos melhores aplicativos de empréstimo instantâneo de $ 50 você pode usar para obter dinheiro de empréstimo instantâneo de US $ 50 a US $ 100 imediatamente.

Então, sem mais delongas, vamos começar:

5 melhores aplicativos de empréstimo instantâneo de US $ 50 nos EUA 2022

Os aplicativos mencionados abaixo podem ser considerados um aplicativo instantâneo de empréstimo de US $ 50, pois podem oferecer facilmente pelo menos US $ 50 a US $ 500. A melhor coisa sobre esses aplicativos é que eles não têm nenhum processo rigoroso de verificação de documentos e são bastante fáceis de usar. Além disso, eles oferecem desembolso instantâneo de empréstimos.

Então, aqui estão os 5 melhores aplicativos de empréstimo instantâneo de US $ 50 a US $ 100.

PayDaySay – Melhor aplicativo instantâneo de empréstimo de US $ 50



O primeiro aplicativo de empréstimo instantâneo da nossa lista é o PayDaySay. Atualmente, é um dos aplicativos de empréstimo instantâneo mais populares que oferece empréstimos de até US $ 5.000. Ele é projetado para ajudar as pessoas a resolver suas necessidades financeiras urgentes. Além disso, permite que você solicite um empréstimo instantâneo no conforto da sua casa.

PayDaySay oferece valores de empréstimo que variam de $ 100 a $ 5.000. Você pode solicitar o empréstimo para praticamente qualquer finalidade, como reparo de automóveis, cartão de crédito ou consolidação de dívidas, reforma da casa, despesas médicas, emergências ou muito mais.

Para obter o valor do empréstimo instantâneo do PayDaySay, você precisa ter um bom histórico de crédito, classificação de crédito e emprego fixo. Indivíduos autônomos podem não conseguir obter um empréstimo do PayDaySay.

As taxas e APRs variam de credor para credor, variando de 5,99% a 35,99% ao ano. No entanto, você pode obter rapidamente um empréstimo em torno de 10-15% AP se tiver um bom histórico de crédito e um emprego estável.

Brigit – Aplicativo de empréstimo de dinheiro



Em seguida, temos Brigit em nossa lista. É outro aplicativo de empréstimo instantâneo útil que pode ajudá-lo a lidar com necessidades inesperadas de fundos. O melhor do Brigit é que seu processo de solicitação é totalmente digital, o que significa que você pode solicitar um empréstimo instantâneo direto do conforto de sua casa ou escritório. Isso também elimina a necessidade de levar documentos em papel aos bancos para verificação.

Brigit tem a confiança de mais de 3 milhões de usuários e possui uma excelente classificação de 4,7 estrelas, mesmo após 250 mil avaliações. Isso mostra quanta confiança Brigit conquistou entre seus usuários. A melhor coisa sobre Brigit é que seu processo de inscrição é livre de problemas e dificilmente leva alguns minutos para ser concluído.

Além disso, o dinheiro é creditado na sua conta no mesmo dia útil. Outra coisa boa do Brigit é que ele é um ótimo aplicativo para tomadores de empréstimos pela primeira vez, pois não exige sua verificação de crédito e permite que você crie sua primeira linha de crédito e mantenha um relatório de crédito saudável.

É basicamente um aplicativo instantâneo de empréstimo de US $ 50, onde você pode obter até US $ 250 até seu próximo pagamento. O aplicativo é seguro e possui recursos que podem ajudá-lo a rastrear suas despesas, orçamentos, economias e muito mais. Você também recebe alertas em tempo real para todas as suas contas e dívidas futuras.

Dave – Aplicativos para dinheiro instantâneo



Dave é outro aplicativo de empréstimo instantâneo, bastante semelhante ao Brigit. Este aplicativo foi projetado para ajudar os usuários a alcançar seus objetivos financeiros e ajudá-los com suas necessidades monetárias diárias. Com Dave, você pode obter um empréstimo de US$ 50 a até US$ 500 instantaneamente. Todo o processo de solicitação do empréstimo é online e sem complicações.

Uma das razões pelas quais Dave está nesta lista é por causa de quanta confiança ele conquistou entre seus usuários. Por exemplo, ele tem mais de 10 milhões de downloads da App Store e Google Play Store combinados, mas possui uma excelente classificação de 4,6 estrelas na Google Play Store e 4,8 estrelas na Apple App Store. Isso mostra que Dave é um emprestador de dinheiro confiável.

O processo de solicitação de empréstimo é bastante simples e fácil. Tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo e começar a preencher o formulário de inscrição. Embora Dave diga que não verifica seu relatório de crédito, ele utiliza sua conta bancária para verificar seu valor de crédito. No entanto, esse é um processo obrigatório, pois nenhum aplicativo gostaria de emprestar dinheiro a alguém que não o pagará.

Dave cobra US$ 1 por mês como taxa de serviço. $ 1 não é um grande negócio, uma vez que não lhe pergunta o propósito de pedir dinheiro emprestado e oferece um processo de desembolso de empréstimo contínuo. No entanto, Dave não seria a escolha ideal a longo prazo.

Earnin – Melhores aplicativos de dinheiro instantâneo



Earnin é um aplicativo que é adequado principalmente para pessoas que são assalariadas. Este aplicativo é bastante popular entre as pessoas que desejam emprestar uma pequena quantia de dinheiro antes do dia do pagamento. Ele pode facilmente ajudá-lo a obter entre US $ 50 e US $ 500 de crédito.

O processo de solicitação de empréstimo é bastante simples e fácil. Todo o processo é online e o dinheiro é creditado na sua conta bancária em apenas uma hora. No entanto, ele só lhe dá um empréstimo contra o seu próximo salário, então tenha isso em mente. Outra coisa boa do Earnin é que ele não aplica nenhuma cobrança oculta.

Você precisa vincular sua conta salário ao Earnin para obter um empréstimo. Depois de vincular sua conta-salário e verificar se você tem um cargo em tempo integral, o valor do empréstimo será creditado automaticamente em sua conta corrente e será debitado automaticamente após o próximo dia de pagamento.

Empower – Aplicativo Instant Cash Advance



Por fim, temos o Empower em nossa lista. Semelhante ao Earnin, ele também oferece um serviço de empréstimo instantâneo sem complicações, onde você pode obter até US $ 100 em pouco tempo. Também tem um modelo semelhante onde você tem que verificar se tem um emprego permanente, e pronto.

A melhor coisa do Empower é que ele oferece um empréstimo instantâneo a uma taxa de juros de 0%. No entanto, você deve garantir que pagará o valor do empréstimo na próxima data de pagamento. Caso contrário, a TAEG disparará até 35,99%.

O processo de aplicação é bastante simples e sem esforço. Tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo em seu smartphone e preencher o formulário de inscrição. Além de suas informações de emprego, a Empower não pergunta ou verifica nada, como seu relatório de crédito ou mais.

Se você usa o Empower regularmente e paga todas as suas contas em dia, pode aumentar sua linha de crédito para até US$ 1.000, o que é incrível. Além disso, também ajuda a construir seu histórico de crédito ao longo do tempo. No geral, é um ótimo aplicativo instantâneo de empréstimo de US $ 50.

Conclusão

Aí está – um lista dos melhores aplicativos de empréstimo instantâneo nos EUA 2022. As interrupções financeiras repentinas podem ser um grande problema, mas consertá-las não é, a menos que você precise de milhares de dólares. Se você precisar de um aplicativo de adiantamento de dinheiro instantâneo como $ 50 – $ 500, esses aplicativos instantâneos de empréstimo de $ 50 podem ser uma solução muito boa para você. Com isso dito, aqui estou encerrando este artigo. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para fotografá-los na seção de comentários abaixo.