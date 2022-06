Os 6 melhores emuladores de Playstation 2 (PS2) de 2022 [FREE]

O PlayStation 2 é um dos consoles de jogos mais vendidos da Sony. O PlayStation 2 estava entre os PlayStations mais antigos que foram vendidos no mercado por mais de 13 anos até o lançamento da próxima edição. O PS2 trouxe alguns dos jogos mais populares para o mercado, o que foi divertido de jogar.

Alguns de seus jogos ainda são jogados em todo o mundo por muitas pessoas. Se alguns dos jogos do PlayStation 2 foram seus favoritos, e se você ainda quiser jogá-los, você pode usar um emulador de PS2 para jogar os jogos no seu PC. Existem vários emuladores de PS2 para PC que você pode preferir. Se você está procurando os melhores emuladores de PS2, aqui está o que você pode fazer.

1. PCSX2

O primeiro que temos é o PCSX2, que provavelmente é um dos melhores emuladores de PS2 da lista. Este emulador de PS2 é compatível com mais de 90% dos jogos disponíveis para PS2. Você pode verificar a lista de compatibilidade para verificar quais jogos são compatíveis com o emulador.

O emulador permite salvar o jogo a qualquer momento e carregá-lo do mesmo local para não perder dados. Você pode facilmente jogar os jogos e gravar ou capturar sua jogabilidade em FHD usando a tecla de atalho. Não só você pode jogar jogos de PS2, mas também jogos de outros consoles, como PS3 e Xbox 260.

2. Retroarco

O próximo emulador de PS2 que temos na lista é o Retroarch, que oferece uma interface suave e interativa para seus usuários. O emulador é totalmente personalizável, e pode-se personalizá-lo completamente de acordo com suas necessidades. Além disso, o desempenho deste emulador também pode ser alterado para fornecer uma sensação retrô com calibração de sombreador de vídeo, monitor CRT e várias outras coisas.

A melhor parte de usar este emulador é que ele pode ser executado facilmente em um PC de baixo custo. Retroarch permite que você jogue o jogo online com outros jogadores através de servidores Netplay. Ele também permite que você hospede um servidor Netplay de sua preferência para desfrutar de jogos com seus amigos. É uma das razões pelas quais o incluímos na lista dos melhores emuladores de PS2 para PC.

3. NSX2

Agora temos na lista o NSX2, que com certeza é um dos melhores emuladores de PS2 para PC que você pode experimentar. NeutrinoSX2, popularmente conhecido como NSX2, é uma plataforma de código aberto, o que significa que os usuários podem personalizar o emulador de acordo com seus requisitos.

A interface do app é fácil de usar, o que facilita para todos jogarem no emulador. Ele suporta jogos de PSX, bem como PS2.

4. Jogue

Play é outro emulador de PS2 que você pode experimentar. O emulador é multiplataforma e você pode executá-lo em qualquer plataforma que desejar. Este emulador funciona bem em dispositivos Android, laptops e computadores Windows, Linux, macOS, Android e até Chromebooks. Portanto, você pode usar o emulador que desejar. Você não está restrito pela plataforma para jogar os jogos que deseja.

5. PS2Emu

Este emulador compartilha uma interface bastante básica, que é fácil de usar para a maioria das pessoas. No entanto, o programa ainda está em fase experimental e o desenvolvimento do programa é feito semanalmente. Você obtém o modo de tela cheia com este emulador com diferentes janelas de saída de vídeo para jogar.

6. Hpsx64

O último da lista que temos é o hpsx64. Este é um emulador de PS2 de código aberto para PC. O emulador está disponível para as pessoas desde 2018. Possui vários recursos, como suporte para o gamepad, V-sync, buffer de vídeo e vários outros, o que o torna um dos melhores emuladores de PS2 para PC.

Tem suporte para dois gamepads que permite jogos multiplayer. Você pode jogar jogos multiplayer como FIFA ou Tekken com seu amigo offline.

Perguntas frequentes

Por que se deve optar por emuladores de PS2?

Os emuladores permitem que você execute programas que não são suportados pelo seu dispositivo. Por exemplo, se um aplicativo MacOS não for compatível com seu PC Windows, você pode preferir usar um emulador para executar o aplicativo com êxito. Da mesma forma, usando emuladores de PS2, você poderá jogar jogos de PS2 sem precisar de um PS2.

Existe algum contra de usar o emulador?

Bem, não há grandes contras em jogar usando o emulador, mas sim, pode-se enfrentar problemas gráficos ou atrasos de desempenho ao usar um emulador.

Qual é o melhor emulador de PS2?

Todos os emuladores de PS2 que mencionamos nesta lista são os melhores emuladores de PS2 que você pode experimentar. No entanto, quando se trata de escolher qualquer um dos itens acima, nossa escolha de ideia seria o PCSX2.

Palavras finais

Estes foram alguns dos melhores emuladores de PS2 para PC que você pode usar. Se você está ansioso para jogar jogos do PlayStation 2 no seu PC, esses são os emuladores que você pode usar. Se perdemos alguma informação útil sobre o PS2 e seus emuladores, informe-nos na seção de comentários abaixo.