Os shoppings dispõem de um ambiente extremamente atrativo para muitos consumidores e que sempre mantém um bom grau de circulação de pessoas. Além das lojas, outros modelos estruturais fazem parte das estratégias de venda que ocorrem nesse espaço, dentre os mais famosos está o quiosque. Afinal, o seu sucesso está crescendo cada vez mais. Então é interessante se informar sobre os melhores negócios disponíveis para investimento.

A propósito, uma das grandes vantagens desse local fechado é a segurança e a comodidade do estabelecimento. Como os clientes não ficam expostos ao tempo (chuva, sol etc.) e possuem lugares de estacionamento, de alimentação e de descanso, o tempo de fluxo aumenta. Consequentemente, chama atenção para muitos dos produtos que ficam dispostos no corredor.

Os melhores negócios para abrir em quiosque de shopping

Então, selecionamos algumas das opções disponíveis no mercado e que servem como referência de investidores experientes no ramo. Sendo assim, confira quais são e saiba a faixa de preço do investimento inicial e o prazo de retorno.

Havaianas

É uma franquia do setor de vestuário que já é conhecida internacionalmente. Portanto, possui bastante credibilidade e qualidade em seus produtos, sendo exemplo de um dos melhores negócios para abrir em quiosque de shopping. Então, há grande diversidade nos calçados. Além disso, possui preços e modelos muito variados, o que resulta em um bom alcance de consumidores pertencentes a vários grupos populacionais.

Com o engrandecimento da marca, os valores requeridos para a assinatura do contrato de franquia aumentaram proporcionalmente. Logo, no período atual, o investimento inicial mínimo para abrir um negócio é de 105 mil reais, acompanhando de um prazo de retorno que varia entre 12 e 36 meses.

Acquazero

A Acquazero oferece serviços de limpeza para os mais diversos automóveis e utiliza produtos ecológicos, 100% biodegradáveis e de baixo impacto ao meio ambiente. Por isso, o seu modelo de franquia é mais enxuto e não necessita de muita estrutura para ser aberto, podendo montar sem complicações em um estacionamento.

Desse modo, a franquia está na lista dos melhores negócios para abrir em quiosque de shopping. Assim, sendo o único negócio do ramo a possuir um marketing ativo e que utiliza tecnologia de ponta para realizar a montagem das publicidades.

Dentre os serviços oferecidos, incluem: polimento, enceramento, vitrificação, impermeabilização de estofados etc. Ainda, tudo isso pode ser agendado por um aplicativo próprio da marca e que precisa ser dominado pelo futuro franqueado.

Para abrir um negócio, então, o empreendedor necessita aplicar um investimento inicial mínimo de 30 mil reais. Aliás, o faturamento mensal médio será de aproximadamente 70 mil reais, com um prazo de retorno que varia de 3 a 24 meses.

YES! COSMETICS

É uma empresa brasileira do ramo de cosméticos que sempre busca lançar produtos de qualidade e com preços bem acessíveis. Fundada em 2000, atualmente conta com mais de 90 unidades franqueadas distribuídas por vários estados do país. Então, o ambiente geralmente é moderno, jovem e empolgante, na tentativa de chamar mais atenção do seu público alvo.

As mercadorias que YES! COSMETICS disponibiliza, via de regra, são produzidas com tecnologias de ponta e filtradas por rigorosos testes de qualidade. Ainda, a empresa procura manter os seus cosméticos regularizados com os termos legais de fabricação. Com isso, todos os seus produtos se encontram com registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Anvisa).

O investimento mínimo para instalar uma unidade é de 175 mil reais, com um tempo de retorno de 18 a 36 meses. Ademais, a franqueadora dispõe de um excelente modelo de quiosque para abrir em shopping, o qual costuma ter uma rentabilidade bastante promissora a curto e a longo prazo.

Coxinha no Pote

É um negócio criado em 2014 que oferece serviços de fast food de mini coxinhas. Assim, possuindo uma gama de opções dentre os produtos, com preços baixos e de qualidade superior. A marca virou franquia em 2018 e já possui unidade em mais de 15 localidades, pois, apresenta um crescimento disparado nos últimos anos com o objetivo de atingir 30 estabelecimentos até o final de 2022.

A franqueadora espera que o empreendedor se adeque ao perfil exigido nas contratações e possua um bom nível cultural e socioeconômico. Além disso, o seu principal modelo de negócio é o quiosque e o investimento mínimo inicial para abri um é de 75 mil reais. O faturamento mensal médio gira em torno de 50 mil reais e o prazo de retorno costuma variar de 12 a 24 meses.