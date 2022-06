Os riscos da romantização das rotinas corridas normalmente são notados quando o problema já aconteceu. Antes disso, vemos as pessoas falando, orgulhosamente, sobre as suas rotinas intensas, cheias de compromissos e muitos trabalhos para serem concluídos.

Porém, à medida que o tempo passa, essa romantização respinga na saúde física e mental do sujeito. Ele deixa de cuidar de si, negligencia as emoções e ignora os sinais do corpo e da mente. Quando se dá conta, enfermidades aparecem – e aí os riscos da romantização são reconhecidos.

Portanto, com o intuito de disseminar mais informações sobre saúde e com o propósito de minimizar esses riscos causados pela romantização das rotinas corridas, fizemos este conteúdo reflexivo de hoje. Acompanhe e confira!

Riscos da romantização das rotinas corridas

São diversos os riscos da romantização das rotinas corridas. Alguns são mais intensos, outros mais brandos. De todo modo, evitar uma rotina que seja desgastante e exaustiva é um sinal de amor à sua própria saúde.

Não importa se as outras pessoas crêem que você deve trabalhar mais. Tampouco importa se os outros estão dizendo que você deveria estudar todos os dias. O que importa, de verdade, são as suas metas, propósitos e sonhos.

Sendo assim, pare de negligenciar a si mesmo focando em rotinas romantizadas e crendo que é isso que fará você ser uma pessoa melhor. O que nos torna melhores é o nosso autoconhecimento, nosso respeito com nós mesmos e os nossos planos e ações equilibradas para o futuro.

Os excessos? Esses não são peças-chave para nos tornarmos melhores. E, inclusive, podem nos causas malefícios, como os listados abaixo:

1. Quadros intensos de estresse e ansiedade

Quando as rotinas corridas se tornam frequentes, isto é, quando todos os dias são corridos e intensamente desgastantes, a ansiedade e o estresse podem começar a aparecer. E, pior do que isso, se negligenciados, podem se agravar, provocando efeitos ainda mais intensos no bem-estar do indivíduo.

2. Falta de tempo para os hábitos saudáveis

Este é, sem dúvidas, um dos principais riscos da romantização das rotinas corridas. As pessoas romantizam o excesso de trabalho, atividade e estudo, deixando de lado os cuidados essenciais para com a saúde.

Assim, abrem mão de uma alimentação saudável, de uma noite de sono adequada e dos exercícios físicos para trabalhar e estudar cada vez mais.

3. Sensação de insatisfação

Quando a rotina é corrida – todos os dias – a insatisfação pode surgir. O indivíduo pode passar a ter aquela sensação de que nunca consegue concluir todas as atividades que deveria executar. Consequentemente, o peso que isso cria na saúde e no bem-estar é bem expressiva.

4. Busca do perfeccionismo

A busca do perfeccionismo é mais um dos intensos riscos da romantização das rotinas corridas. A pessoa fica buscando um ideal irreal, colocando a saúde em risco. Afinal, ela crê que quanto mais sofre, mais “bem” está fazendo para si mesma.

Isso prova que ela crê que toda essa correria é algo positivo, quando na verdade é algo que pode “roubar” o bem-estar e a saúde – provocando efeitos rebotes intensos.

Cuidado com as romantizações da vida cotidiana! 😉