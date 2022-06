Overwatch é multiplataforma? Jogue no PC, Xbox, Switch e PlayStation

Overwatch atrai jogadores de todo o mundo em grande estilo. Este jogo é muito popular entre uma ampla gama de jogadores, do casual ao profissional, graças ao estilo cartoon e à baixa barreira de entrada para jovens e idosos.

Overwatch 2, a sequência do jogo altamente antecipado, ainda está a algum tempo de distância. Então, enquanto isso, os jogadores terão que se contentar com o título original.

No entanto, a questão do jogo multiplataforma sempre foi um problema com o principal FPS da Blizzard.

Felizmente, isso não deve mais ser um problema. O patch de Overwatch de 22 de junho habilitou o crossplay.

Vamos aprender mais sobre isso.

O Overwatch é multiplataforma 2022?

Desde o advento de matchmaking crossplay, muitos desenvolvedores trabalharam para adicioná-lo aos seus jogos. Alguns dos mais títulos são Fortnite e PUBG.

Esses títulos permitem que os jogadores joguem juntos em diferentes plataformas. Além disso, os tempos de fila para jogadores de console são reduzidos. E isso reduz consideravelmente o tempo de inatividade entre as partidas.

Overwatch está disponível para Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch desde seu lançamento em 2016. No entanto, os jogadores há muito dependem dos servidores de suas plataformas.

A Blizzard e a Sony foram “em discussões” sobre a fusão dos servidores. Mas, nada de notável saiu das reuniões entre a Blizzard e os gigantes dos consoles.

Assim, até 2021, os jogadores de Overwatch não podiam jogar o jogo com crossplay.

No entanto, a atualização global do Battle.net em junho de 2021 permitiu que Overwatch suportasse crossplay.

E, apenas uma conta Battle.net é necessária para jogadores de console que jogaram Overwatch sem uma.

Portanto, para se qualificar para o crossplay, os jogadores de console devem primeiro vincular suas contas Battle.net.

Como vincular contas de console e Battle.net

Você precisará garantir que seu console esteja vinculado à sua conta Battle.net se quiser jogar com amigos em plataformas diferentes.

Aqui estão os passos que você precisa tomar:

1. Se você ainda não tiver uma conta, inscreva-se no Battle.net. Se você já tem uma conta, faça login.

2. Clique no nome da sua conta no canto superior direito.

3. Clique em ‘Configurações da conta‘ no menu suspenso.

4. E então clique em “Conexões”

5. Agora, configure uma conexão entre o Battle.net e sua conta Xbox Live, Playstation Network ou Nintendo.

Apesar dos jogos competitivos serem excluídos do crossplay, todos os outros modos de jogo estão disponíveis em Overwatch.

E, de acordo com o sistema, eles estão jogando, os jogadores competitivos serão divididos em dois grupos.

Os jogadores nos consoles serão colocados em um grupo e os jogadores nos PCs serão colocados em outro. Portanto, jogadores de PCs e consoles não serão misturados para partidas competitivas por motivos de equilíbrio.

Portanto, se você jogar com amigos em um console e PC, só poderá jogar jogos não competitivos juntos. No jogador de PC, o pool de matchmaking são jogadores do PC e do console.

O pool de matchmaking do console não aceitará jogadores de mouse e teclado, independentemente de quem estiver no grupo.

Por último, os jogadores de console terão que se provar contra jogadores de PC sem nenhum Aim Assist.

Portanto, quando você se agrupa com um jogador de PC durante uma partida, o recurso será desativado por padrão.

Palavras finais

Agora você sabe que, de fato, Overwatch suporta crossplay. Então, vá e convide seus amigos com dispositivos diferentes e joguem juntos. Obrigado por ler este artigo.

