A Painco, indústria voltada para fabricação com peças e componentes de aço, divulga novas vagas para ocupações direcionadas a trabalhadores em São Paulo. A empresa deseja profissionais esforçados e capacitados que estejam dispostos a exercer as funções requisitadas. Confira, a seguir, os detalhes sobre as funções disponíveis.

Painco abre vagas de emprego em São Paulo

As vagas que estão disponíveis pela Painco são direcionadas para trabalhadores com escolaridade completa ou em desenvolvimento, em nível médio, técnico e superior e que tenham conhecimento nos campos de Ciências Contábeis, Programação, Segurança do Trabalho, Logística, entre outras.

Consulte as oportunidades disponibilizadas e seu local de exercício, na lista a seguir, segundo informações do site Vagas.com:

Soldador – Banco de Talentos (Em todo São Paulo);

Op. De Dobradeira – Banco de Talentos (Em todo São Paulo);

Assist. Fiscal (Em todo São Paulo);

Anal. De Programação (Em todo São Paulo);

Op. De Empilhadeira (Em todo São Paulo);

Ferramenteiro (Em todo São Paulo);

Téc. De Segurança do Trabalho (Em todo São Paulo);

Líder de Logística (Em todo São Paulo).

Como se inscrever

Aos interessados nas vagas disponibilizadas pela Painco, é preciso concluir a inscrição no link de participação.

Os salários são compatíveis com o mercado e a empresa fornece benefícios e vantagens aos seus colaboradores, como assistência odontológica e médica, auxílios combustível e farmácia, bolsa auxílio, seguro de vida, vale alimentação e participação nos lucros.

