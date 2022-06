PAT de Lorena – SP informa vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Lorena informa abertura de novas vagas de emprego para profissionais aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Gerente Balconista Instalador e Reparador de Internet Fibra Ótica Mecânico de Automóveis Motorista de Carreta Operador de Máquina (PCD) Recepcionista Atendente Auxiliar Administrativo (PCD) Auxiliar Administrativo (Estágio) Cortador a Mão Cozinheira de Restaurante Motorista Carreteiro Motorista de Ônibus Urbano Representante de Vendas Analista de Marketing Digital Atendente de Cafeteria Cozinheira Geral Cuidador de Idoso Mecânico Eletricista de Automóveis Tapeceiro de Veículo Vendedor Interno Forneiro (Pizzaria) Mecânico Diesel

Sobre o PAT

Em São Paulo, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda em todo o estado, além das unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na sede do PAT, localizado na avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 211, Olaria (mercado municipal), no horário de atendimento das 9h às 16h, em dias úteis e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui