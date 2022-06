Paulo Dantas amplia obras de pavimentação e drenagem de ruas em Penedo

Investimentos do Programa Pró-Estradas melhoram qualidade de vida

Secom PMP

O Governador Paulo Dantas está ampliando os benefícios do Programa Pró-Estradas para Penedo, trabalho iniciado por Renan Filho que colocou asfalto e drenou ruas, obras que melhoram a qualidade de vida da população.

Ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes, Paulo Dantas assinou no último sábado, 11, a ordem de serviço que autoriza o investimento para os moradores dos bairros Santa Isabel, Dom Constantino, Santo Antônio, Raimundo Marinho, Centro, Santa Luiza e Senhor do Bonfim.

Paulo Dantas e Ronaldo Lopes anunciam investimentos para Penedo

A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo tem sido fundamental para o povo penedense que ganha em mobilidade urbana e saúde. Poças de lama durante as chuvas e poeira no verão geram problemas que deixam de existir com as vias pavimentadas e drenadas.

A rede de saneamento recebe ainda a chamada “água de serventia” que escorre das pias de cozinha com restos de comida que alimentam ratos. Ao mesmo tempo, a água acumulada serve para a proliferação de vetores causadores de doenças.

A nova realidade para milhares de penedenses também estará, em breve, em mais 16 quilômetros de vias públicas da cidade, mais uma ação reivindicada por Ronaldo Lopes que o Governador Paulo Dantas atende em benefício do povo.