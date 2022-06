PC Piauí deve divulgar edital com mais de 300 vagas ainda no mês de junho

A Polícia Civil do Piauí deve divulgar em breve edital para concurso público que visa a contratação de novos agentes em diversos cargos.

O processo para realização do concurso aguarda análise e aprovação orçamentária para, assim, seguir os próximos passos.

No entanto, a expectativa do governo do estado é que o edital seja lançado ainda neste mês de junho.

Vagas e salários previstos PC PI

O número de vagas e os cargos ainda não foram confirmados, mas no processo interno constavam inicialmente o pedido para criação de 325 vagas.

Ainda de acordo com o documento, as vagas são para cargos de nível médio e técnico, conforme segue abaixo:

Nível médio

Auxiliar de necropsia – 10 vagas;

Técnico de apoio às atividades policiais – 20 vagas;

Nível superior

Escrivão – 199 vagas;

Perito Criminal – 56 vagas;

Analista de apoio às atividades policiais – 20 vagas;

Assistente social – 10 vagas;

Psicólogo – 10 vagas;

Contudo, essa é apenas uma lista preliminar que pode ser alterada para mais ou para menos, dependendo da comissão que avalia o concurso.

Inclusive, foi realizado um pedido que previa a inclusão de outros cargos para o concurso, como técnico de TI, analista de TI e analista de comunicação social.

A remuneração média para os cargos de escrivão e perito vão de R$5.906,12 e R$10.124,77, respectivamente.

Os cargos de auxiliares e técnicos, por sua vez, recebem remuneração média mensal de R$1.120,73 a R$2.327,08.

Último concurso foi em 2018

A Polícia Civil do Piauí não realiza concurso público desde 2018. O último certame ofereceu 350 vagas para os cargos de delegado, agente e perito médico criminal.

Vagas essas diferentes das que estão sendo solicitadas para o concurso de 2022.

Na época, a remuneração oferecida pela Polícia Civil do Piauí para esses cargos variava entre R$5.736,88 e R$16.391,11.

Concursos na área de segurança pelo Brasil

Além do estado do Piauí, outras regiões do país preveem a realização de concurso público para completar o quadro de agentes de segurança.

Em São Paulo, por exemplo, a expectativa é pelo novo concurso da Polícia Militar que deve ter edital divulgado em junho. Serão oferecidas 2700 vagas com salários iniciais de R$ 3.164.

A Polícia Militar do Espírito Santo também deve realizar concurso público em breve. Por lá, serão oferecidas 1111 vagas para o cargo de soldado com remuneração de R$ 2.778.

Já no estado da Bahia, as oportunidades são para a Polícia Civil. O concurso está com inscrições abertas até o dia 07 de junho de 2022. Estão sendo oferecidas 1 mil vagas para cargos de delegado, escrivão e investigador com salários que podem chegar a R$ 13 mil.