Pernambuco abre seleção para contratar 1,6 mil profissionais da saúde

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) recebe até o dia 04 de julho as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de vagas em diversos cargos de nível médio / técnico e superior.

As oportunidades incluem vagas para médicos, analistas e assistentes. Os salários podem chegar a R$ 9,8 mil ao mês.

De acordo com a secretaria de comunicação do governo do estado, esse processo seletivo vem para suprir, principalmente, a defasagem de profissionais na área pediátrica, em especial diante do aumento de casos respiratórios em bebês e crianças.

“Como anunciamos, o Estado de Pernambuco já havia convocado todos os intensivistas pediátricos e neonatologistas, e praticamente todos os pediatras aprovados no concurso da pasta, ao longo dessa pandemia. Com a abertura constante de novos leitos e por possuirmos a maior rede para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) em crianças do Nordeste, a seleção visa reforçar as equipes e garantir o cuidado a esse público no Estado. Já abordamos, igualmente, sobre o esforço em colocar novos leitos em operação, justamente, pela dificuldade em fechar as equipes e pelo quadro de escassez de médicos especializados em todo o país, tanto na rede pública, como na privada. Diante disso, esperamos que a seleção supra nossas expectativas de forma célere”, disse o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Atualmente, o estado de Pernambuco conta, apenas para este público, com 302 leitos hospitalares, desses 148 são de UTI e 154 de enfermaria.

Vagas e salários SES-PE

O processo seletivo simplificado da SES-PE contratará, ao todo, 1.662 profissionais da área da saúde.

Os novos profissionais contratados poderão atuar em uma das 12 gerências regionais de saúde do estado. São elas:

Recife;

Limoeiro;

Palmares;

Caruaru;

Garanhuns;

Arcoverde;

Salgueiro;

Petrolina;

Ouricuri;

Afogados da Ingazeira;

Serra Talhada;



Do total de vagas oferecidas, 380 vagas são para médicos, 1.168 vagas para analistas em saúde, 97 para assistentes em saúde, além de 17 vagas para engenheiros de segurança do trabalho.

Entre as especialidades médicas oferecidas no processo seletivo estão:

Médico cardiologista adulto e pediátrico;

Anatomopatologista;

Cirurgião geral e geral pediátrico;

Cirurgião vascular;

Clínico geral;

Endoscopista;

Infectologista;

Médico intensivista adulto e pediátrico;

Médico neonatologista;

Neurocirurgião;

Neurologista adulto e pediátrico;

Médico pediatra;

Médico em radiologia e diagnóstico por imagem;

Médico regulador;

Médico tocoginecologista,

Médico traumato-ortopedista;

Urologista;

As demais vagas se dividem entre os cargos de:

Assistência social;

Biólogos;

Biomédicos;

Enfermeiro assistencial;

Enfermeiro obstetra;

Regulador;

Sanitarista e enfermeiro uteísta;

Engenheiro de segurança do trabalho;

Farmacêutico;

Fonoaudiólogo;

Veterinário;

Nutricionista;

Psicólogo;

Terapeuta ocupacional;

Técnico de enfermagem;

Técnico de imobilização ortopédica;

Técnicos de laboratório, necropsia e radiologia.

Os salários variam de acordo com o cargo pretendido, indo desde R$ 1.212,00 para o cargo de técnico em farmácia, por exemplo, até R$ 9.886,16 para os cargos de médico.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam comprovar escolaridade mínima exigida para a vaga, conforme consta nos requisitos do edital, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral.

Os candidatos aprovados no concurso serão contratados por um período de 12 meses, podendo o contrato ser prorrogado por mais 12 meses.

A validade do concurso é de 24 meses.

Inscrições SES-PE

As inscrições para o processo seletivo da SES-PE estão abertas desde o dia 20 de junho de 2022 e seguem até o dia 04 de julho de 2022.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site da SES-PE.

As inscrições são gratuitas.

Etapas concurso SES-PE

O processo seletivo da SES-PE será realizado por meio de uma única etapa, constituída apenas de avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório.

Os candidatos devem fornecer as informações de títulos e experiências no formulário de inscrição.

A data prevista para divulgação do resultado final do processo de seleção é 29 de julho.

Clique aqui para ler o edital da SES-PE na íntegra.