Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que o estado de Pernambuco inicia a semana com mais de 500 vagas. As chances são disponibilizadas por meio das Agências do Trabalho e há opções para os mais variados níveis de senioridade e escolaridade. Segundo a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq), do total, cerca de 25 são para pessoas com deficiência, 16 são temporárias e três são oportunidades de estágio.

O destaque nesta segunda-feira (27) fica para a cidade de Cabo de Santo Agostinho, que disponibiliza 105 postos de trabalho para os cargos de Auxiliar Operacional de Logística, Conferente de Logística, Operador de caldeira, Operador de Empilhadeira, Operador de Máquinas Fixas e Técnico em Segurança do Trabalho.

A capital, Recife, também integra a lista com chances para Administrador hospitalar, Ajudante de estruturas metálicas, Ajudante de serralheiro, Alinhador de Direção, Analista contábil, Analista fiscal (economista), Auxiliar de mecânico de autos, Auxiliar de torneiro mecânico, Borracheiro, Caldeireiro (chapas de ferro e aço), Camareira de Hotel, Ciclista de carga, Confeiteiro, Controlador de pragas, Costureira de reparação de roupas, Cozinheiro industrial, Desenhista Industrial Gráfico, Economista Financeiro, Encarregado de manutenção, Engenheiro de produção (estágio), Instalador de Alarme (em carros e motos) 1 6 Meses CTPS R$1.354,00 Médio Completo

Lanterneiro de automóveis (reparação), Técnico de operações de telecomunicações, Técnico de programação e controle de serviço de manutenção, Técnico em Manutenção de Instrumentos de Medição e Precisão, Técnico em segurança do trabalho, entre outros.

Outras cidades com vagas de emprego são Nazaré da Mata, Arcoverde, Bezerros, Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ipojuca, Paudalho, Paulista, Pesqueira, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, São Lourenço da Mata e Santa Cruz do Capibaribe.

Como se candidatar

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas deverão comparecer a uma das Agências do Trabalho de Pernambuco. O trabalhador não precisa agendar o atendimento em grande parte das unidades, com exceção do Recife, de Vitória de Santo Antão e Salgueiro. Mais informações podem ser obtidas em www.seteq.pe.gov.br.