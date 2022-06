De acordo com informações oficiais do Ministério da Economia, o setor de serviços é destaque no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2022 mostra a continuidade da recuperação da atividade econômica brasileira, destaca o Ministério da Economia através de recente divulgação oficial.

Produto Interno Bruto (PIB): crescimento é impulsionado pelo setor de serviços

O Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao quarto trimestre de 2021, a terceira alta consecutiva. De acordo com a Casa Civil, as informações constam na nota informativa Consolidação da Retomada Econômica, divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE/ME) no dia 2 de junho de 2022.

Terceira alta consecutiva

De acordo com a nota, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1% em comparação ao último trimestre de 2021. Os estudos revelam ainda, que, essa é a terceira alta consecutiva. Já em relação ao primeiro trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,7%, mantendo-se no terreno positivo por cinco trimestres seguidos. O crescimento acumulado em quatro trimestres ficou em 4,7%.

Resultado positivo para a recuperação econômica

O estudo da SPE registra que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre mostra a continuidade da recuperação da atividade econômica, mesmo com os impactos do conflito no Leste Europeu e os efeitos remanescentes da crise sanitária da pandemia causada pelo novo coronavírus. Do lado da demanda, o principal fator foi o aumento do consumo das famílias.

Dados oficiais

De acordo com a Nota Informativa emitida pelo Ministério da Economia, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento de 1,0% no 1T22, na comparação com o 4T21, na série com ajuste sazonal, terceira alta consecutiva.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,7%, mantendo-se no terreno positivo por 5 trimestres seguidos. O crescimento acumulado em 4 trimestres está em 4,7%, maior expansão desde o 3T11.

Sobre as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB)

As projeções dos analistas de mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) 2022 têm melhorado desde março/22, devido aos resultados mais positivos dos indicadores de atividade, notadamente, os serviços, mercado de trabalho e investimentos.

Segundo as informações do Ministério da Economia, destaca-se que, naquele momento, o consenso das projeções de mercado situava-se em torno de 0,3% para o crescimento neste ano. No entanto, em linha com as projeções da SPE, há uma revisão altista das expectativas de mercado para a atividade, nas quais a mediana para o Produto Interno Bruto (PIB) anual de 2022 já está em 1,4% (AE Broadcast).