PicPay cartão de crédito: tem benefícios? Saiba como pedir

O PicPay cartão de crédito digital foi lançado como uma alternativa de praticidade para os usuários do app. Na matéria dessa segunda-feira (13) do Notícias Concursos, vamos te mostrar as informações mais relevantes sobre esse produto financeiro. Será possível ver detalhes sobre benefícios, assim como formas de solicitar o cartão. Mostraremos também o conceito da empresa diante dos clientes.

Benefícios do PicPay cartão de crédito

Um dos benefícios mais relevantes do PicPay cartão de crédito é a multiplicidade. Ou seja, tem a função crédito, mas pode funcionar no débito também.

Então, veja: Como escolher um cartão de crédito? Entenda quais são os critérios a serem levados em conta

Além disso, é internacional. Isso quer dizer que o usuário pode usar o cartão em compras nos estabelecimentos nacionais e internacionais. É importante ressaltar que o cartão de crédito PicPay digital também oferece:

Possibilidade de recargas e compras no PicPay Store;

Todos os benefícios do Mastercard Standard;

Sem anuidade, bem como taxa de adesão ou taxa de manutenção;

5% de cashback em compras;

Tecnologia para pagamento contactless;

Opção de cartão físico;

Controle das aquisições pelo aplicativo;

Pagamentos por meio do QR Code nos estabelecimentos participantes, assim como nas maquininhas Cielo.

Portanto, confira: Como os golpistas usam o cartão de crédito roubado: entenda como fazem e se proteja

Como solicitar o cartão de crédito PicPay digital

A solicitação é prática e simples, uma vez que se precisa apenas:

Acessar o endereço eletrônico do PicPay;

Preencher o formulário com os dados pessoais;

Clicar “Entrar na lista”.

Assim, basta esperar pelo retorno. Vale ressaltar que o pedido passa pela análise de crédito comum nesse tipo de transação financeira. Dessa forma, é possível haver a aprovação ou recusa da solicitação.

Como contatar a empresa

Caso algum cliente precise contatar a empresa sobre alguma questão acerca do aplicativo, é simples. A instituição tem um canal direto com o setor responsável pelos cartões. Para executar a ação, basta seguir os passos abaixo:

Instale o aplicativo PicPay, que está disponível para Android, mas também para iOS;

Selecione “Ajustes”, opção que fica na tela inicial, mais especificamente no rodapé;

Em seguida, clique no campo “Ajuda”, localizado no canto direito da parte superior;

Selecione o assunto desejado;

Assim, opte pelo “Fale Conosco” ao final da tela.

Depois de executar esses passos, será aberto um chat. Nele será possível conversar com o atendente PicPay.

A solicitação do PicPay cartão de crédito digital é simples. A empresa também oferece, como visto, alguns benefícios para seus usuários. Contudo, considerando a pontuação apenas regular no Reclame Aqui, entende-se que é preciso pesquisar bem as condições e propostas antes de fechar qualquer negócio.

Assim, leia: É possível pagar conta com cartão de crédito? Saiba mais sobre isso