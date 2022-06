PicPay tem linha de crédito para antecipar saque-aniversário

Recentemente o PicPay lançou uma linha de crédito com o objetivo de antecipar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos seus usuários. A antecipação possui uma taxa de 1,99% ao mês e tem sido liberada aos poucos aos clientes da instituição.

Nessa modalidade de empréstimo, o saque-aniversário é utilizado como garantia de pagamento. A novidade divulgada pelo PicPay é fruto de uma parceria do aplicativo de pagamentos com o banco Digio.

“Por ser barato e as parcelas não entrarem no orçamento, o Empréstimo FGTS pode ser uma boa opção para quem precisa de dinheiro para se reorganizar financeiramente. Sendo assim, um complemento e diversificação dos produtos disponíveis aos usuários para facilitar a vida dos brasileiros com uma experiência 100% digital”, disse Frederico Trevisan, executivo responsável pelo Marketplace Financeiro do PicPay.

Saiba como solicitar a linha de crédito

Antes de mais nada, para utilizar a linha de crédito oferecida pelo PicPay, é necessário que o usuário habilite a opção de saque-aniversário no aplicativo do FGTS. Em seguida, será preciso acessar o PicPay e clicar em “Empréstimos”.

Por fim, basta permitir que o banco Digio consulte o saldo do fundo de garantia, de forma que a empresa poderá vincular o valor disponível com a conta PicPay do usuário. Vale lembrar que por se tratar de uma linha de crédito, são cobradas taxas aos clientes, sendo assim, é importante conferir todas as informações antes de realizar a operação.

Entenda o saque-aniversário

O saque-aniversário é um direito garantido aos trabalhadores que possuem vínculo com o FGTS. Desse modo, desde 2020 a modalidade permite que os trabalhadores façam o saque de parte do fundo de garantia, no mês do seu aniversário.

Para aderir a modalidade de empréstimo são estabelecidos alguns critérios aos cidadãos. Sendo assim, para optar pela modalidade é necessário ser maior de 18 anos ou emancipado e estar com o CPF regularizado.

Para sacar os recursos, os trabalhadores devem aderir à modalidade por meio do portal do FGTS. Vale informar que para sacar o benefício é necessário possuir saldo suficiente no fundo de garantia, respeitando o valor mínimo de R$ 2 mil para a contratação.

O PicPay informa que o período para fazer o saque-aniversário tem início no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, sendo possível sacar o dinheiro até o último dia útil do mês seguinte. Se os recursos não forem movimentados dentro do prazo previsto, a quantia volta para a conta do FGTS do trabalhador.

Conheça o PicPay

O PicPay foi criado no ano de 2012 e atualmente é o principal aplicativo de pagamentos do país. Para utilizar os serviços oferecidos pela empresa, é preciso ter no mínimo 16 anos. Apesar disso, todo o processo de abertura da conta é feito de forma online e sem complicações.

O aplicativo de pagamentos oferece diversos serviços financeiros como: cartão de crédito sem anuidade; empréstimos pessoais, empréstimos entre pessoas físicas, marketplace, compras com cashback, entre outros. Mais informações sobre os produtos oferecidos pelo PicPay podem ser obtidas no site da empresa.