PIS/Pasep: Novo abono salarial será liberado ainda em 2022?

Após os depósitos do abono salarial PIS/Pasep ano-base 2020, muitos trabalhadores vieram nos questionar se haverá um próximo pagamento dos programas ainda este ano. Até o momento, muitos acreditam na liberação dupla do PIS/Pasep.

Haverá a liberação de uma nova parcela do PIS/Pasep este ano?

Antes de mais nada, é preciso analisar algumas situações. Este ano, o Governo Federal já liberou o saque do abono salarial para trabalhadores de empresas privadas e públicas que atuaram com carteira assinada no ano de 2020. A liberação ocorreu entre os meses de fevereiro e março.

O benefício foi pago de maneira atrasada, porque no ano de 2021, o pagamento do abono foi adiado devido a uma transferência de recursos. Considerando que no Orçamento Anual da União consta apenas os valores referentes a um único ano-base, não haverá um novo pagamento em 2022.

Logo, somente no ano de 2023 ocorrerá o pagamento referente ao ano de 2021. Contudo, até o momento, o novo calendário ainda não foi liberado. Para os novos pagamentos do PIS/Pasep deverão ser disponibilizados mais de R$ 20 bilhões para cerca de 23 milhões de cidadãos.

Quais as regras para receber o abono salarial 2021?

Para receber o abono salarial ano-base 2021 o trabalhador deverá se enquadrar nos seguintes requisitos:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos em 2021;

há pelo menos cinco anos em 2021; Ter recebido em média até dois salários mínimos por mês em 2021;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Além disso, é preciso que a empresa tenha enviado corretamente os dados dos trabalhadores na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Como saber se vou receber?

Caso os meios de consultas não sejam alterados até o ano que vem, o trabalhador conseguirá obter informações das seguintes formas:

Para o PIS (trabalhador de empresa privada)

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público)

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

O trabalhador ainda poderá recorrer ao aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para download por aparelhos Android e iOS. A central telefônica Alô Trabalho, no número 158, também estará disponível.