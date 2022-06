Pix fora Nubank causa espanto e problemas aos usuários: veja o que fazer quando acontecer

Os usuários do app do Nubank têm relatado problemas diversos ao tentarem realizar pagamentos através do Pix. O assunto estava sendo amplamente comentado pelos clientes da fintech no Twitter durante todo o dia nesta segunda-feira (06). Pix fora Nubank causou tumulto e muitos problemas para os clientes. Mas, o que fazer quando isso acontecer? Veja a resposta de como proceder nesse caso na matéria dessa terça-feira (07) do Notícias Concursos.

Por ser um app que é usado principalmente pelos mais jovens, não é incomum ver os usuários desse banco digital reclamando de problemas diversos no Twitter. No início desta semana, os clientes estavam discutindo na rede social a dificuldade em realizar os pagamentos através do aplicativo do roxinho. Pix fora Nubank estava entre os assuntos mais comentados na plataforma social.

Pix fora Nubank: o que pode ter acontecido?

Assim como em diversos outros bancos, o Pix pode passar por algumas instabilidades durante alguns minutos, ou até mesmo por horas. Várias instituições já passaram por isso, e agora foi a vez do Nubank apresentar instabilidade.

Os usuários estavam reclamando que, ao abrir o app e tentar realizar o Pix, aparecia a mensagem de “Pix fora do ar: estamos passando por instabilidade. Tente novamente mais tarde”. Dessa maneira, as pessoas recorreram à rede social do passarinho para poderem saber se isso estava acontecendo com mais alguém. Foram muitas as postagens de internautas afirmando que se encontravam com o mesmo problema.

Por ser um sistema delicado que depende de inúmeros fatores, o Pix pode apresentar essas instabilidades. O problema geralmente se encontra tanto no app do banco quanto no Banco Central, que é quem faz essa mediação.

O problema aconteceu logo no início do mês, época em que muitos indivíduos recebem seus salários e começam a fazer os pagamentos das contas do mês. Ademais, o Nubank ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

Como proceder quando isso acontece

Se você precisa realizar um pagamento urgente e o Pix do seu banco está fora do ar, a melhor opção é usar os serviços de DOC/TED. Mas, também há a opção de ir até um caixa eletrônico e fazer a transferência direto por lá. Se você não quer pagar taxas com esses formatos de transferências tradicionais, o ideal é aguardar o sistema voltar para realizar os pagamentos com mais tranquilidade e segurança.

O Pix fora Nubank causou muitos transtornos aos seus clientes, mas a situação não costuma demorar mais que algumas horas. Por isso, aguarde e tente novamente em outro momento, que conseguirá realizar as suas transações.

