Plano de aprendizado – você tem um?

Se você ainda não tem um plano de aprendizado, talvez comece a pensar melhor sobre o assunto depois de ler este conteúdo. Isso porque esse tipo de plano pode desencadear uma série de benefícios na sua rotina de estudante. Quer saber mais sobre essas vantagens? Então acompanhe este conteúdo até o fim!

O que é um plano de aprendizado?

Antes de qualquer coisa, é necessário compreender o verdadeiro conceito de um plano de aprendizado para poder ter um bom desempenho. Assim sendo, podemos dizer que esse plano consiste em modelar um cronograma de aprendizagem gradativa, no qual você pode traçar metas e estipular prazos estruturados para as suas atividades de leitura, perguntas e respostas, etc.

Por meio desse plano você consegue ir montando “tijolinho por tijolinho” da sua aprendizagem, viabilizando um desenvolvimento acadêmico mais promissor.

Quais as vantagens de ter um plano de aprendizado?

Sem um bom plano, os nossos estudos podem cair no modo aleatório. Isso quer dizer que vamos estudando o que estiver à nossa frente, sem uma sequência didática e lógica que auxilie na hora de memorizarmos o conteúdo estudado.

Por isso, quando pensamos nos benefícios e vantagens de um plano de aprendizado, estamos diante de:

1. Aprendizagem gradual

Aprender gradativamente é de suma importância para tornar o processo mais qualificado. Afinal, se pularmos etapas importantes, acabaremos cometendo equívocos mais tarde. Por exemplo, se você quer aprender uma receita de bolo, deve começar pelos ingredientes, depois a quantidade, depois o modo de preparo… Isto é, não dá para querer aprender apenas se baseando no modo de preparo, não é mesmo?

Com os estudos é a mesma coisa. Devemos dividir cada novo conhecimento em partes, a fim de ir absorvendo cada etapa aos poucos, formando uma verdadeira “cadeia mental” de conhecimento sobre determinado assunto.

2. Motivação

A motivação também pode ser mais aflorada com um plano de aprendizado. Sabe por quê? Porque você terá uma visão mais clara do que tem que ser feito e do que você já conquistou. Quando podemos ver nossos pequenos movimentos e passos, percebemos que estamos em um caminho interessante, e isso ajuda na hora de manter a nossa motivação.

Por isso, estabelecer um bom plano é permitir que você construa um cenário mais propício à sensação de motivação.

3. Organização de tarefas e otimização de tempo

Organizar um plano de estudos é garantir que as suas tarefas fiquem muito mais esquematizadas. Isso impede que você se “perca” na quantidade de atividades a serem trabalhadas. Sendo assim, montar um plano também acaba sendo uma forma de otimizar o seu tempo: ao invés de ter que pensar sobre o que será estudado a seguir, basta, simplesmente, pegar a sua lista de tarefas e ver onde você parou.

4. Plano alinhado às suas necessidades

Um plano também pode lhe ajudar a preparar a sequência de estudos de acordo com as suas necessidades. Isto é, você sabe o quanto consegue ler e aprender em um dia. Ao ter esse conhecimento, pode montar um cronograma que respeite a sua forma de aprender. E assim, as chances de ter bons resultados são ainda maiores.

Experimente se organizar dessa forma! 🙂