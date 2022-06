Polícia Rodoviária Federal recruta estudantes em Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está recrutando estudantes em Rondônia para o preenchimento de quatro vagas de estágio remunerado. As chances são para diferentes áreas do nível superior e atuação nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná. Para se inscrever é necessário enviar um currículo para o e-mail indicado e aguardar contato.

Em Porto Velho, são elevígeis estudantes dos cursos de Direito ou Administração, com conhecimento básico em informática ou sistemas operacionais e no manual de redação oficial e regras da ABNT. Os candidatos devem estar cursando a partir do 6º período/semestre e ter disponibilidade para trabalhar em horário comercial. As inscrições podem ser realizadas aqui.

Alunos dos cursos de Administração, Contabilidade e Engenharia de produção ou logística, que estejam cursando a partir do 4º período, também podem concorrer às vagas na área de frotas, sendo que os requisitos necessários são proatividade, organização, boa comunicação, domínio da língua escrita. Neste caso, a candidatura deve ser feita por meio do frota.ro@prf.gov.br.

Há, ainda, chances para aqueles matriculados a partir do 6º semestre do curso de Engenharia Civil, com conhecimento em editor de planilhas e software para para a elaboração de peças de desenho técnico. Os interessados podem se inscrever enviando um e-mail para aip.ro@prf.gov.br.

Vagas em Ji-Paraná

A cidade de Ji-Paraná também recruta estudantes do ensino superior matriculados no curso de Administração, que cumpram os seguintes requisitos:

Proatividade;

Organização;

Boa comunicação;

Domínio da língua escrita;

Estar cursando a partir do 4º período.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Em qualquer uma das cidades, a PRF informa que o estágio tem carga horária de 30 horas por semana, com remuneração de R$ 1.125,69, além do vale transporte de 10 reais por dia de expediente. O contrato pode durar até dois anos.