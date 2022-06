por que o meu app ainda não foi atualizado?

O mês de junho chegou e muita gente quer saber se poderá entrar na folha de pagamentos do Auxílio Brasil. Contudo, boa parte dos usuários que tentam confirmar tal informação no app oficial do programa, ainda encontram os dados de maio. Todavia, segundo o Ministério da Cidadania, não há motivo para preocupação.

Não se trata de um problema na sua conta, no seu perfil e muito menos no seu Cadúnico. O Ministério da Cidadania explica que os cidadãos podem ficar tranquilos porque ainda não constam no app oficial do programa a atualização dos dados do mês de junho. As novas informações só serão divulgadas dentro de mais alguns dias.

Julgando pelos pagamentos anteriores, é provável que o Ministério só atualize o sistema às vésperas das datas iniciais dos repasses. De acordo com o calendário oficial de liberações, o primeiro depósito será feito na próxima sexta-feira (17), para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

De toda forma, o Ministério da Cidadania explica que a melhor maneira de conferir as informações do Auxílio Brasil é mesmo usando o app do programa. Como não há uma data para a liberação dos novos dados, resta ao cidadão verificar o sistema nos próximos dias até o momento em que as novas informações estarão postas oficialmente.

Nos últimos meses, o Ministério da Cidadania não atualizou todos os sistemas de uma só vez. Assim, algumas pessoas receberam as informações antes do que outras. Dessa forma, não se assuste se o dado do seu vizinho atualizarem antes do seu. A previsão é de que até o próximo dia 17 de maio, todos tenham recebido os seus detalhes cadastrais.

Por que é importante conferir o app

Mas por que é tão importante conferir os dados do app? Como dito, é através do aplicativo do Auxílio Brasil que o Ministério da Cidadania confirma quem são as pessoas que podem entrar no programa social. As informações são atualizadas todos os meses.

As pessoas que já estão dentro do Auxílio Brasil e que já receberam o benefício em meses anteriores, precisam olhar o app com frequência para saber se elas poderão continuar recebendo o dinheiro em junho.

O Ministério da Cidadania explica que os pagamentos do programa não são vitalícios. Todos os meses eles analisam os dados de todos os usuários. Assim, algumas pessoas podem sofrer cancelamentos ou bloqueios entre dois repasses.

Já os indivíduos que nunca receberam uma parcela do Auxílio Brasil, também precisam prestar atenção ao app para confirmar se desta vez poderão entrar no benefício. Como dito, esta é a forma mais segura de confirmar a informação.

Auxílio Brasil

O Governo Federal iniciou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no final do ano passado. Em novembro, eles realizaram o primeiro repasse para pouco mais de 14 milhões de pessoas. Foram os mesmos que estavam no antigo Bolsa Família.

Desde o início deste ano, estima-se que pouco mais de 4 milhões de cidadãos tenham entrado na folha de pagamentos do Auxílio Brasil, elevando assim o total para pouco mais de 18,1 milhões de cidadãos aptos ao recebimento do benefício.