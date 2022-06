Posso abrir MEI com nome sujo? Veja se há alguma restrição para abertura da sua empresa

Se você está pensando em dar o pontapé inicial no seu empreendimento, deve ter algumas dúvidas rondando sua cabeça, não é mesmo? Por exemplo: posso abrir MEI com nome sujo? O Notícias Concursos, na matéria dessa sexta-feira (10), vai te esclarecer alguns pontos importantes desse processo. Afinal, ter o nome negativado traz muitas implicações na vida de uma pessoa, mas, será que influencia nisso?

Vários motivos levam uma pessoa a ter restrição no nome. Muitas vezes um pequeno descuido vira uma bola de neve. Demissões, imprevistos de saúde, estão entre as principais razões que fazem as pessoas atrasarem pagamentos e terem seu nome levado aos órgãos de proteção de crédito. Você deve estar se perguntando: posso abrir MEI com nome sujo? Saiba se isso impacta nessa ação.

Consequências da inadimplência

O temido nome sujo é quando você não efetua pagamento de alguma dívida e essa empresa coloca seu nome no SPC ou no Serasa. Essas são instituições de proteção ao crédito.

Independente dos seus motivos para atrasar um pagamento, saiba que isso acarreta consequências para sua vida. Todas as empresas que trabalham com alguma forma de crédito, têm acesso à tais informações, e com isso, podem te negar financiamentos de casas e veículos, cartões e empréstimos.

As instituições que optaram por liberar crédito para inadimplentes, geralmente o fazem sobre taxas de juros mais altas para compensar o risco. O ideal é sempre evitar essa situação e pagar as contas nos prazos certos, mas sabemos que isso nem sempre é possível.

Posso abrir MEI com nome sujo?

Se você está no processo para abertura de uma empresa, deve ter se perguntado se isso influencia no seu negócio. E a resposta é não. Você poderá abrir seu MEI normalmente mesmo com o nome sujo.

No próprio site do Serasa é possível encontrar a lei complementar de número 123 que foi criada em 2006. Nela se prevê que a restrição do CPF não é impeditiva para abertura do MEI.

O MEI significa Microempreendedor Individual e é uma forma de regularizar empresas pequenas, permitindo que as pessoas tenham acessos a diversos direitos. Por exemplo: aposentadoria, auxílio-doença, entre outros.

Assim, posso abrir MEI com nome sujo? Sim, essa é uma excelente forma de conseguir uma renda-extra para sua família e concordar com a legislação vigente.

