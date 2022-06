É possível que você elabore uma poupança de maneira orgânica e objetiva através de um planejamento financeiro que seja adaptável.

Poupança: modifique hábitos e direcione suas metas em longo prazo

Para isso, você deve saber quais são os seus custos atuais, separando-os entre fixos e variáveis; bem como, é importante que você defina metas pessoais. Você pode utilizar algumas ferramentas próprias para planejamentos.

O Trello, por exemplo, permite que você customize o seu processo, movendo cartões e acompanhando a evolução de suas metas pessoais. Além disso, diversos aplicativos permitem que você faça um planejamento financeiro de maneira facilitada.

Questione seus impulsos de compra

Contudo, as primeiras metas planejadas devem ser pertinentes ao seu comportamento de compra e consumo. Dessa forma, você irá questionar naturalmente seus impulsos de compra; o que será de grande valia para que você faça da poupança algo de rotina e um conceito orgânico sobre guardar os valores economizados.

Faça trocas viáveis na sua rotina

Você pode realizar pequenas trocas no seu dia a dia, considerando a poupança como parte importante do seu processo e não como o único objetivo do seu planejamento financeiro. Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito comum por um cartão sem taxas. Dessa forma, você estará gerando economia na sua rotina, sem abdicar do serviço bancário.

Direcione todos os valores economizados para a sua poupança

Entretanto, considerando a poupança como um hábito, você deve objetivar mudanças no seu modo de consumir. Assim sendo, você deve direcionar o valor que seria referente a tarifa/taxa/compra para a sua conta poupança.

Visualize o seu processo e foque nas mudanças comportamentais

Certamente, você irá poupar valores baixos e irrisórios. No entanto, você estará visualizando de forma tangível uma mudança comportamental que será muito resolutiva em longo prazo.

Modifique o seu planejamento financeiro periodicamente

Por isso, é importante que você tenha paciência com o seu processo para que, posteriormente, você possa modificar o seu planejamento e elaborar metas maiores. No entanto, tenha clareza de que você pode obter sucesso, ainda que o seu processo financeiro pessoal ocorra de forma não linear.

Portanto é viável que você faça adaptações nos pontos citados e coloque o seu foco inicial nas mudanças comportamentais. Certamente, com o passar do tempo, você irá obter maior clareza sobre seus gargalos no que tange ao seu comportamento de compra e consumo.

Diversifique seus investimentos futuros

Dessa forma, a poupança se tornará um hábito e você poderá diversificar seus investimentos, conceituando a poupança como a maneira de você construir uma relação com o seu dinheiro, e não como a única opção de investimento de renda fixa, haja vista a diversidade de opções para quem deseja investir de forma planejada.