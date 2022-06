É possível viabilizar uma poupança através de um planejamento financeiro flexível que considere suas particularidades durante sua elaboração. Para isso, você deve separar seus custos entre fixos e variáveis para que possa direcionar suas metas em curto, médio e longo prazo.

Poupança: processo flexível e planejado na sua rotina

De forma sucinta, são custos fixos os custos relacionados ao seu fluxo financeiro atual que consideram o sustento de sua rotina. Tais como o fornecimento de água; luz; telefone; internet; compras do supermercado; aluguel etc. Os demais custos são variáveis.

Faça mudanças econômicas na sua rotina

Após separá-los, você pode verificar quais são as mudanças que podem ser feitas na sua rotina de modo orgânico para gerar economia. Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção de cartão sem tarifas. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar do serviço bancário.

Dentro do conceito da poupança como um hábito, você deve guardar o valor que seria referente a essa tarifa. Haja vista, o reforço positivo que você irá gerar dentro do seu planejamento financeiro.

Poupe todos os valores economizados

Da mesma forma, você deve questionar seus impulsos de compras e guardar os valores economizados por possíveis desistências. Assim sendo, você irá criar um caminho positivo para se relacionar com suas finanças pessoais. Posteriormente, você poderá definir valores mais elevados e direcionar metas maiores dentro do seu planejamento, considerando a viabilização da sua poupança.

Crie um caminho saudável para o seu fluxo financeiro pessoal

Entretanto, no início do seu processo é muito importante que você crie um caminho saudável para se relacionar com o seu dinheiro e visualize a sua mudança de forma tangível através da frequência de depósitos realizados na poupança, e não exatamente focando os valores monetários.

Dessa forma, você irá construir uma relação sólida com suas finanças pessoais; o que pode fazer com que a poupança seja parte de seus hábitos pessoais, eliminando hábitos nocivos de forma natural.

Diversifique suas opções

Além disso, posteriormente, você poderá diversificar suas opções dentro do mercado de investimentos, considerando a amplitude de opções de renda fixa para quem deseja ir além da poupança.

Entretanto, antes de você realizar essas mudanças em longo prazo, é muito importante que você coloque o seu foco nos hábitos atuais para que você faça uma mudança sustentável; de modo que a poupança não se torne apenas um objetivo pontual, o que pode fazer com que você prejudique a sua relação com suas finanças pessoais em longo prazo.