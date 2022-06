Pré-Enem: Cursinho gratuito da Paraíba recebe inscrições

O cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ofertado pelo Governo da Paraíba está com o período de inscrição aberto para a formação de novas turmas. O curso é ofertado através da Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia.

De acordo com o cronograma, as inscrições do programa Se Liga no Enem PB Revisão Online 2022 serão recebidas até o dia 17 de junho. Os interessados devem se inscrever por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

Conforme as diretrizes do programa, podem se inscrever os estudantes de qualquer série do ensino médio de escolas da rede públicas da Paraíba ou egressos da rede estadual.

Vagas e aulas

Nesta edição, que visa a preparação dos estudantes para o Enem 2022, o programa oferta mais de 2 mil vagas remanescentes. O cursinho preparatório do Governo da Paraíba acontecerá virtualmente e conta com módulos semanais.

O programa vai direcionar os alunos que ingressarem no programa em junho imediatamente aos conteúdos da semana em questão. As videoaulas, materiais e atividades estarão disponíveis no Google Classroom. Já as lives terão transmissão através do YouTube.

Além disso, os candidatos poderão sanar as dúvidas por meio do Google Meet com o apoio de uma equipe de professores.

Segundo Izabelly Dutra, coordenadora do projeto, neste momento, as aulas serão exclusivamente on-line, mas os aulões presenciais retornarão em breve nas 14 agências regionais.

De acordo com a coordenação, a expectativa é de que 6 mil estudantes participem da edição 2022 do Se Liga no Enem, superando o número de 5.761 alunos que estavam matriculados no ano passado.

