Precisando de uma graninha? Veja como pegar empréstimo com cartão de crédito na hora

O cartão de crédito é uma ferramenta muito útil na vida das pessoas. Sua importância foi aumentando, e hoje é quase impossível achar alguém que não tenha pelo menos um desses produtos financeiros. As empresas foram ampliando as funcionalidades dos cartões, sendo que hoje em dia dá até para fazer empréstimo com cartão de crédito na hora. Quer saber como? A matéria desta quarta-feira (08) do Notícias Concursos te mostra o passo a passo.

Os bancos digitais descomplicaram nossa vida financeira. Com eles o acesso ao crédito foi facilitado, e até mesmo negativados conseguem ter cartões de crédito. Essa ferramenta, no entanto, requer cuidado com seu uso. Tudo bem pegar empréstimo com cartão de crédito na hora, mas é preciso seguir alguns critérios que indicaremos abaixo.

Assim, leia mais: Pontuação acumulada? Aprenda como usar os pontos do cartão de crédito BB

O que você deve se atentar em relação ao empréstimo com cartão de crédito na hora

Essa forma de empréstimo funciona como um empréstimo tradicional. A diferença é que ele será vinculado ao seu cartão, mas não tirará do seu limite. A quantia referente ao crédito vai para sua conta, bem como o pagamento da parcela será feito na sua fatura mensalmente.

Os juros referentes ao cartão de crédito costumam ser uma das taxas mais altas praticadas pelos bancos. Por isso não é incomum ver tantas pessoas cheias de dívidas desse tipo. Então, é necessário ter atenção na hora da simulação do empréstimo. Essas taxas variam de acordo com sua relação com o banco, sendo bem variáveis.

Dessa forma, confira: Como acumular pontos no cartão de crédito? Descubra a melhor forma de pontuar no sistema de…

Como solicitar?

Antes de tudo, você precisa saber se sua instituição fornece esse tipo de serviço. Normalmente, é possível conseguir encontrar a informação no site do banco/financeira ou no aplicativo.

O próximo passo é realizar a simulação que mencionamos anteriormente. Muitas empresas oferecem todos esses serviços online e a contratação pode ser feita logo após a simulação. Então, envie a proposta para a instituição e aguarde o retorno.

Com sua proposta aprovada, você precisará ler o contrato minuciosamente para não ser pego de surpresa em nenhum momento. Feito isso, basta apenas esperar que o dinheiro caia na conta e realizar o pagamento das parcelas na sua fatura.

Além do Nubank, outras diversas empresas oferecem empréstimo com cartão de crédito na hora. Veja a que mais se adapta a você e assine seu contrato, caso esteja precisando de dinheiro urgente.

Portanto, leia mais: Pensando em solicitar um cartão? Saiba qual o score mínimo para cartão de crédito