Preço da gasolina está 13% abaixo do mercado internacional

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), após 82 dias sem reajuste, a defasagem da gasolina subiu para 13%. A associação ainda ressaltou que se a Petrobras pretende alinhar os preços, será necessário aumentar a gasolina em R$ 0,56 e o diesel em R$ 0,33.

O preço do litro da gasolina apresenta uma diferença de 13% em relação aos preços internacionais. Já o preço do diesel tem registrado uma defasagem média de 6% após seu último reajuste no dia 10 de maio de 2022. Para especialistas, a alta nos combustíveis é reflexo de uma nova escalada do preço do petróleo no mercado internacional.

Na última terça-feira (31), o preço do barril do Brent chegou perto dos US$ 120. No entanto, nesta quarta-feira (1) o valor do barril tem sido comercializado a US$ 117. Especialistas pontuam que o câmbio ajudou a manter os preços mais perto do alinhamento nas últimas semanas, mas voltou a pesar de forma negativa sobre o preço das importações com alta moderada no início deste mês.

Risco de desabastecimento de diesel e gasolina

Especialistas informam que o reajuste no preço dos combustíveis é esperado a qualquer momento. Isso deve ocorrer já que com a defasagem, as importações não são feitas por pequenos e médios produtores, aumentando o risco de desabastecimento de combustíveis no país.

No entanto, fontes do setor acreditam que por hora, não há indícios de falta de diesel como tem ocorrido na Argentina. Um estudo da Federação Argentina de Entidades Empresariais de Transportes de Carga (FADEEAC) indica que ao menos oito províncias do país possuem pouco ou nenhum diesel em seus postos de combustível.

“Os prejuízos causados ??por essa situação são muito grandes, do ponto de vista econômico e social. O tempo de espera e a incerteza de um transportador que não sabe quando partirá, nem quando chegará ao seu destino, causa enormes prejuízos”, disse o presidente da FADEEAC, Roberto Guarnieri, sobre o desabastecimento na Argentina.

Para evitar o desabastecimento do diesel no Brasil, a expectativa é de que o atual presidente demissionário da Petrobras, José Mauro Coelho, alinhe os preços. Na última terça-feira, Coelho esteve presente na comemoração da usina Replan, localizada em Campinas.

Saiba mais sobre o novo site da Petrobras

Por conta das altas nos preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou na última quarta-feira (1), o lançamento de um site que ensinará como são feitos os cálculos para alteração nos preços da gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha).

A intenção com a criação do site é que os cidadãos consigam filtrar os valores cobrados pelos combustíveis de acordo com a média nacional ou por estados. Desse modo, será possível analisar os impostos e variáveis locais, possibilitando que os brasileiros compreendam os procedimentos de precificação do local em que residem.

“O novo ambiente virtual é mais uma ação da Petrobras para manter a sociedade informada sobre os preços de venda dos seus produtos”, disse a estatal em nota. A companhia ainda constatou prestar regularmente, esclarecimentos às autoridades reguladoras, de defesa da concorrência e aos poderes executivo, legislativo e judiciário sobre o preço dos combustíveis como a gasolina, diesel e gás de cozinha.