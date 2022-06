Prefeitura de Belo Horizonte – MG anuncia Concurso público

No estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte anuncia abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 23 vagas em cargos de nível superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Serviço Social (22 vagas) e Psicologia (1 vaga). O salário oferecido mensal é de R$ 4.646,28, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de julho de 2022 a 19 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto IBDO. O valor da inscrição está fixado em R$110,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos do SUAS e conhecimentos específicos e prova discursiva. As avaliações serão aplicadas no dia 20 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

SERVIÇO SOCIAL: a) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; b) elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos no âmbito de atuação do Serviço Social; c) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações da Administração Pública Municipal; d) prestar assessoria e consultoria aos órgãos da Administração Pública Municipal e outras entidades, em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade, dentre outros; entre outras atividades.

PSICOLOGIA: a) participar do planejamento, elaboração e implementação das políticas sociais e de recursos humanos junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; b) implementar, executar e avaliar programas, projetos e atividades nas áreas de Recursos Humanos; c) atuar junto a equipes multiprofissionais na identificação e compreensão dos fatores que interferem na vida funcional do servidor ou que comprometam o desenvolvimento das atividades nas diversas unidades da Administração Pública Municipal; d) participar da execução de programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações e desenvolver potencialidades do servidor; entre outras atividades.

EDITAL 02/2022