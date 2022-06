Prefeitura de Bom Sucesso – MG divulga Concurso público em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso divulgou abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 49 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal de Rendas – Téc. em Contabilidade (1); Motorista (7); Operador de Máquinas Pesadas (1); Advogado (1); Assistente Social (1); Fonoaudiólogo (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Serviços Operacionais (9); Pedreiro (2); Pintor (1); Auxiliar Administrativo (14); Auxiliar de Farmácia (1); Contador (1); Artesão (1); Auxiliar de Serviços Gerais (6); e Engenheiro Civil (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 e R$ 3.517,36, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 24 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática /raciocínio lógico; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ARTESÃO: Elaborar e confeccionar artigos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho, para confeccionar artesanatos diversos, ministrar cursos, executar outras atribuições afins. Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Consiste em realizar limpeza, manutenção e conservação de prédios públicos, executando serviços na cozinha, lavanderia, praças, quadras, estádio, policlínicas, PSF, cemitérios, rodoviárias e outras repartições. Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços em obras diversas, como: manutenção de estradas, praças, gabiões, rios. Obras ou manutenção em cemitérios, transportes em geral, executar serviços de lubrificação, limpeza, lavagem interna e externa de veículos automotores e máquinas etc, abastecer, engraxar e prover máquinas, indo as frentes de trabalho, visando a manutenção e conservação dos mesmos; entre outras atividades.

PEDREIRO: Executar serviços específicos de alvenaria, assentamento de tijolos, pedras, concreto, marcação de obras e outros componentes para possibilitar a construção, acabamento, reformas e reparos em obras diversas; Efetuar o levantamento de materiais necessários a execução das obras a serem realizadas; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022