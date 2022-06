Prefeitura de Braço do Trombudo – SC abre Concurso público: Até R$19,6 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo abre concurso público que tem por objetivo preencher 02 vagas no cargo de médico clínico geral, bem como formar cadastro reserva. Os salários oferecidos variam entre R$ 11.742,85 a R$ 19.688,79, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de julho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Portal Consultec. O valor da inscrição está fixado em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 31 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos específicos; conhecimentos gerais e raciocínio lógico/matemática.

As avaliações serão aplicadas no dia 17 de julho de 2022, no horário das 9h às 12h, na Escola Nucleada do KM 20, Centro de Braço do Troncudo.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

MÉDICO DA FAMILÍA – PSF: A atividade de médico do PSF – Programa de Saúde da Família, caracteriza-se pelo exercício de execução das ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso, realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde Familiar – USF e, quando necessário, a domicílio, realizar as atividades clínicas correspondente às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001, aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva, fomentar a criação de grupos de patologias específicas como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc…, realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências, encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde da Família – USF, por meio de um sistema de acompanhamento e de referência e contra-referência, entre outras atividades.

MÉDICO CLÍNICO: Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes a defesa e proteção da saúde individual e coletiva, e outras

atividades correlatas.

EDITAL 01/2022