Prefeitura de Penedo atende recomendação do MP e cancela festejos juninos

Secom PMP

A programação junina organizada pela Prefeitura de Penedo para este ano está cancelada, decisão que atende orientação do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) relacionada com o desastre natural que resultou na decretação de estado de emergência.

A recomendação expressa pelo Promotor de Justiça Eládio Estrela, (3ª Promotoria de Justiça) também inclui a anulação dos contratos com bandas e “outros tipos de shows ou entretenimentos que envolvam dispêndio da administração pública penedense”.

Ao tempo em que acompanha segue a recomendação, a Prefeitura de Penedo mantém assistência às vítimas das fortes chuvas que caíram sobre o município com volume recorde.

O trabalho iniciado com socorro imediato às famílias, ação que teve a participação efetiva de moradores das áreas mais prejudicadas, se estendeu para aberturas de escolas da rede pública municipal como abrigo, acolhimento que permanece ativo.

A assistência para desabrigados e desalojados é mantida diariamente, com equipes das áreas de saúde, educação e desenvolvimento social atuando de forma direta. Ao mesmo tempo, intervenções emergenciais solucionaram alagamentos nas áreas onde historicamente esse tipo de problema ocorre.

O plano de trabalho realizado na cidade avança para a zona rural de Penedo, meio que também recebe atenção do poder público reforçada por medidas dos governos estadual e federal, o primeiro com liberação de recursos para desabrigados (o chamado auxílio-chuva) e material para obras emergenciais, e o segundo com repasse de verba que irão assegurar a continuidade da assistência iniciada pela Prefeitura de Penedo.