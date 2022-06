Prefeitura de Penedo atualiza panorama de ações relacionadas aos impactos das chuvas

Secom PMP

Os impactos do maior temporal registrado em Penedo desde o início do monitoramento pluviométrico no município, em 1935, estão sendo amenizados da melhor forma possível.

Os danos causados em ruas, estradas, pontes e rede pluvial estão sendo corrigidos, trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo com apoio do Governo de Alagoas.

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, equipes realizam reparos na pavimentação, em estradas vicinais e pontes localizadas na zona rural, trabalho que avança com o apoio do Governador Paulo Dantas.

Em relação aos desabrigados e desalojados, a assistência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação atende atualmente 123 famílias desabrigadas e na situação de desalojadas estão 1.543 famílias.

Além das ações emergenciais e dos serviços na infraestrutura, as pessoas afetadas pelas chuvas em Penedo continuam recebedo ajuda humanitária, assistência médica e acolhimento nas escolas que funcionam como abrigo.

A Prefeitura de Penedo mantém ainda uma central de doações no prédio da antiga Unidade Sesi/Senai, e recebendo a primeira parcela do Auxílio Chuvas do governo estadual.