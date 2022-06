Prefeitura de Penedo credencia comércio local para atender beneficiários do Mesa Cheia e do Bolsa Auxílio Permanência

Programas lançados por Ronaldo Lopes também prioriza comércio varejista do município

Dois programas de distribuição de renda lançados pelo Prefeito Ronaldo Lopes atendem não só a população em situação de vulnerabilidade social, mas também o comércio penedense.

Por meio de credenciamento aberto a partir desta segunda-feira, 06, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) – nova nomenclatura para a Sedetur –, a Prefeitura de Penedo viabiliza a circulação dos recursos em estabelecimentos varejistas do município.

A estratégia habilita empresas locais para atender as pessoas incluídas no Mesa Cheia e no Bolsa Auxílio Permanência, ambos lançados em maio.

Com o cartão em mãos, os beneficiários poderão comprar alimentos, itens de higiene pessoal, limpeza e medicamentos exclusivamente em estabelecimentos comerciais que funcionam na cidade e na zona rural de Penedo.

Somente com o Mesa Cheia, criado para famílias que não recebem nenhum tipo de benefício do governo federal e estão inseridas no Cadastro Único, serão trezentos mil reais por mês circulando no comércio penedense.

Além desse valor, alunos e alunas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) têm o auxílio financeiro no valor de cem reais mensais.

A modalidade ofertada pela Secretaria Municipal de Educação ganhou neste ano o Bolsa Auxílio Permanência, incentivo para quem está concluindo o Ensino Fundamental com 462 jovens e adultos matriculados em 2022.

O empresário interessado em atender esses públicos deve se dirigir até a sede da SEDECIN, com a documentação que segue no edital que regulamenta o credenciamento.

EDITAL 2022 003 CREDENCIAMENTO ESTABELECIMENTO REPUBLICAÇÃO