Prefeitura de Penedo e indústria de pescado fecham contrato sobre uso da UBP

Unidade de Beneficiamento de Pescado localizada no povoado Cooperativa 1º Núcleo será recuperada e utilizada por meio de cessão à empresa Aquapremiun Aquicultura

Secom PMP

Quando Ronaldo Lopes assumiu a administração da Prefeitura de Penedo, com a missão prioritária de ampliar a geração de emprego e renda no município, o funcionamento da Unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP) constava no plano de trabalho.

A estrutura inutilizada situada na comunidade Cooperativa 1º Núcleo foi construída pela Codevasf e estava pronta desde meados de 2007, mas nunca entrou em atividade.

Ronaldo Lopes apresenta plano de trabalho para a UBP de Penedo

O projeto da estatal federal que ofertava mais duas UBPs na região do Baixo São Francisco, uma no município de Telha-SE e a outra em Pão de Açúcar-AL, não despertou o interesse da iniciativa privada, conforme se imaginou.

Sem a peça fundamental para alavancar a produção e a comercialização de pescado na cidade ribeirinha e nos municípios vizinhos, a atividade fica limitada.

Era preciso ativar a UBP e o primeiro passo foi solicitar a sua cessão, pedido encaminhado à Codevasf logo no início da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo.

O primeiro ano do governo Ronaldo Lopes é concluído sem definição sobre a UBP, apesar dos esforços da gestão e do apoio da Câmara de Vereadores de Penedo.

O resultado esperado acontece em fevereiro deste ano, quando o superintendente da Codevasf Alagoas, João José Pereira (Joãozinho Pereira) oficializa a cessão.

Era o que faltava para retomar o diálogo com a iniciativa privada, entendimento coroado na tarde de quarta-feira, 15) com a assinatura do termo de cessão de uso da UBP entre o Prefeito Ronaldo Lopes e Dimitrius Cardoso de Carvalho, sócio-fundador da Aquapremium.

Com os incentivos previstos no Programa de Desenvolvimento lntegrado do Município de Penedo – PRODESINP, a empresa está autorizada a desenvolver suas atividades por 30 anos na UBP que será recuperada e adequada com recursos da Aquapremiun.

“Nós chegamos aqui para ficar e assim que estivermos com todas as licenças e autorizações para funcionar, acredito em 90 dias já estaremos produzindo”, informou o engenheiro de pesca Dimitrius Carvalho durante a assinatura do ato, destacando a atuação do governo Ronaldo Lopes em todo o processo, algo ‘raro’ de se encontrar, conforme frisou.

Além de viabilizar a parceria e dotar a comunidade Cooperativa 1º Núcleo de pavimentação e drenagem, investimento paralelo ao funcionamento da UBP, Ronaldo Lopes assegurou a continuidade da assistência aos produtores de peixe por meio da Semada e da cessão de máquinas para escavar tanques.

Produção de pescado e UBP funcionando ampliam emprego e renda na zona rural

A reunião que oficializou um novo avanço para de Penedo, especialmente na zona rural, foi acompanhado pelos Secretários Municipais Pedro Soares (Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria) e Manoel Messias Lima (Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola), vereadores Derivan Thomaz e Irmão João, equipe técnica da Semada, piscicultores e representantes da Colônia de Pescadores de Penedo.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom

Fotos Deywisson Duarte