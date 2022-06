Prefeitura de Penedo inicia projeto que estimula alimentação saudável para crianças

Aprendendo A Comer Bem foi apresentado pela Semed para o pessoal da Educação Infantil

A Prefeitura de Penedo está implantando mais um trabalho em benefício das crianças de famílias de baixa renda atendidas nas creches da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A iniciativa mais recente reuniu nutricionistas, professores, coordenadores e diretores na tarde desta terça-feira, 14, no auditório do Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo, local de apresentação do projeto “Aprendendo a Comer Bem”.

“Tudo começa pelos pequenos. Se as crianças aprendem o que é uma alimentação saudável, elas levam esse hábito da escola para suas casas”, explica Leonildes Rodrigues Moreira, Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Semed Penedo.

Ela explica que, apesar da alimentação da rede pública ser de ótima qualidade, os pais ou responsáveis por estudantes das séries iniciais colocam “lanches” como biscoitos recheados, sucos industrializados, achocolatados e refrigerantes no dia a dia das crianças.

E foi através de palestras ministradas por nutricionistas que professores, diretores, cuidadores e demais profissionais que trabalham na Educação Infantil da Semed Penedo eceberam informações importantes para incentivar os alunos para uma alimentação saudável.

“Uma alimentação variada é colorida e estimula o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições, o que é primordial para manter-se saudável”, disse Carla Xavier nutricionista do quadro técnico do setor de alimentação escolar da Semed Penedo.

