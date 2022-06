Prefeitura de Penedo lança Programa Educação Avança no Centro de Convenções

Inovações tecnológicas para professores e estudantes da Semed

Estudantes e professores das escolas da Prefeitura de Penedo serão apresentados ao mais recente investimento do governo Ronaldo Lopes em educação na rede pública municipal.

Na próxima quarta-feira, 15, o Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto – o antigo Cine São Francisco – será o local do lançamento do Programa Educação Avança, a partir das 10 horas.

A iniciativa da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo é realizada em parceria com o Google for Education e a empresa Ensinar Tecnologia para ampliar o uso de novas tecnologias no ambiente escolar.

“Nós estamos avançando em direção às mudanças que estão acontecendo no mundo, a educação não será mais feita sem uso da Informática e o nosso governo está conectado com essa nova realidade, incluindo professores e estudantes”, afirma Ronaldo Lopes.

Na prática, cada professor efetivo ou contratado da Secretaria Municipal de Educação (Semed) terá um computador modelo Chromebook como ferramenta diária de trabalho.

Os docentes poderão preparar aulas e atualizar as atividades no Chromebook que também chegará aos estudantes, com o uso rotativo do kit com 36 Chromebooks que cada unidade de ensino vai levar para alunos e alunas nas salas de aula.

A Secretária Municipal de Educação, Cínthya Alves, destaca que os avanços em infraestrutura também viabilizaram o programa.

“Para que chegássemos a esse momento foram realizados investimentos em nossas escolas, inclusive com Internet de melhor qualidade nas unidades das zonas urbana e rural”, explica a gestora da Semed Penedo.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

Imagens arquivo Secom PMP