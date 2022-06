Prefeitura de Penedo libera o trânsito na Rodovia Mário Freire Leahy

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo liberou nesta sexta-feira, 24 de junho, o trânsito de veículos na Rodovia Mário Freire Leahy.

A normalização do tráfego pela SMTT é resultado do conserto do trecho que precisou ser aberto para escoar as águas da lagoa do Oiteiro durante as fortes chuvas do final de maio.

Além da recuperação do local, a Prefeitura de Penedo está investindo na iluminação pública da via de acesso rápido entre as partes alta e baixa da cidade.

O trabalho exeutado pela SIPE já tem a rede de energia instalada e em breve receberá os equipamentos de iluminação.